衛生處方：直面恐懼 抗疫不徬徨

有些人需要到「檢疫中心」接受隔離與監察一段時間，他們可能會更加擔心染病，或因未能與親友接觸而感到孤單，又或者因前景未明朗和擔心受到其他人的誤會，甚至歧視而感到徬徨無助。研究發現有些受疫症影響而要接受隔離人士日後會出現「創傷後壓力症」和「抑鬱症」徵狀。需隔離時間愈長，徵狀也愈明顯。所以受到疫症威脅的人士若出現焦慮、寂寞、抑鬱、內疚、憤怒、埋怨等情緒困擾，並有不信任別人或遷怒他人的行為，是可以理解。

對於需要在「檢疫中心」接受隔離與監察的人，他們要明白接受監察對自己、親友和社會都提供了重要保障。因為：

1. 受監察者一旦出現受感染徵狀，醫護人員可以盡快安排適切醫療服務，以免延誤病情

2. 他們的親友和其他社會人士（尤其是一些有較高風險的人士，例如幼童、孕婦、長者和長期病患者等）可以避免受到傳染風險

受監察人士只要和醫護人員合作，遵從指示，當完成監察安排後，便可以安心地繼續自己的正常生活。

以下是面對疫症挑戰時有助處理相關負面情緒和心理壓力的建議。

勿重複瀏覽負面資訊

我們要避免：

‧ 怪責自己、孤立自己、自暴自棄，或放棄保障健康的有效措施

‧ 不斷重複瀏覽或轉載一些令自己或他人不安的資訊（尤其是一些未經確認的信息）

‧ 思想鑽入牛角尖，將事情災難化，令自己及親人更加恐慌（例如一時忘記佩戴口罩便認為已經染病，在街上見到有人咳嗽便認為社區已經有帶病菌者）

‧ 遷怒他人，引起不必要糾紛（例如怪責有患病者傳染他人，埋怨他人爭先恐後地購買物資）

‧ 向親人說謊或向醫護人員隱瞞問題

我們可以：

‧ 承認和接納自己正常的不安反應

‧ 保障自己，執行相應的預防措施（例如勤洗手、外出時佩戴口罩等）

‧ 確保基本健康，包括保持均衡飲食，做適當運動，有充足的睡眠和休息，放鬆心情。這樣可以增強身體的免疫能力，持續對抗疫情

‧ 與親友定時溝通，接受別人關心，互相支持（例如透過電話、電子視訊等途徑保持聯絡，互相分享有用物資、表達關懷等）

‧ 善用時間，令自己生活充實（例如做合適的運動、看書和電影或享受其他合適的個人興趣）

‧ 做鬆弛練習，放鬆身心

‧ 建立正面想法，正面理解面對疫症挑戰，甚至監察的經歷（例如預防措施是因為要保障自己、親友和其他人，而非因為自己犯錯或受到懲罰；疫症威脅是暫時性而非無了期，對平日能享有健康或有人關心自己而心存感恩，計劃日後可如何與親人相處，享受天倫之樂）

‧ 如有需要或困擾，主動向自己信任的人表達或向專業人員尋求協助

■衛生防護中心熱線電話：2125 1122（上午8:00至午夜12:00運作）

■社會福利署熱線服務：2343 2255

■香港紅十字會“Shall We Talk” 服務：5164 5040

■2019冠狀病毒病專題網頁：www.coronavirus.gov.hk

文：何宗偉（衛生署健康促進處高級臨牀心理學家）