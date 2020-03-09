過度緊張影響社交 放下焦慮 防疫不是斷六親

■拆解疑惑

疑惑一：減少聚會、保持社交距離，人會變得孤立嗎？

精神科專科醫生麥永接最近聽到一個為防疫而將自己孤立的案例：「有一個婆婆，因自知長期病患者屬患病高危，自農曆新年已不敢外出，甚至謝絕探訪。即使長留家中，亦會佩戴口罩、與家人保持距離，而每當家人外出回家後，要求家人全身消毒。她全日不斷追看疫情新聞、上網查閱採購口罩有關的資訊，精神緊張、焦慮，情緒暴躁，甚至影響睡眠，因過分緊張而與家人產生分歧，不時發生衝突。」

不外出 可靠科技與人聯繫

婆婆猶如「斷六親」將自己孤立，有礙精神健康，麥永接說：「現階段值得與身邊人維持社交聯繫，與人溝通交流，便可了解自己的防疫行為是否合宜，抑或太緊張。若不想外出，可透過科技與人聯繫，例如視像電話、WhatsApp等等。」若家人出現焦慮的情况，其他家庭成員宜了解背後原因，「某程度上，焦慮乃源於對疫症的防範，一如婆婆的案例，她可能擔心自己有生命危險，以致影響家人，或怕因患病而照顧不到孫兒等等，種種擔心乃出於人與人之間相互的關心，所以不宜指摘或以強硬態度處理」。

抗疫時期，他建議不時留意自己及家屬的情緒反應，「如焦慮情况持續兩星期以上，完全無法放鬆、影響睡眠及日常生活，出現一些身體反應，如呼吸困難、心悸、腸胃不適等徵狀，或思維上變得敏感、出現災難化思想，可能需要尋求專業意見。若拖延不處理，長遠可影響神經傳導物質的分泌，以增加患上情緒病如焦慮症、抑鬱症、創傷壓力症的風險」。

疑惑二：為什麼時常感到焦慮不安，又易與人爭執？

香港中文大學社會工作學系社會工作專業應用副教授梁玉麒認為，現時不少人出現焦慮，乃跟疫症緊接反修例運動有關：「社會上早已有不少人出現強烈的焦慮，甚至創傷後遺症，精神狀態不太好。在這背景下發生疫症，基本上社會運作、經濟活動減慢甚至停擺，人們在情緒、經濟、人際關係上都承受不少壓力，這種處境下，家庭、朋友之間易出現衝突。」麥永接亦同意： 「一波未平一波又起，社會上有些議題未有共識，人們對政府的防疫措施沒有信心，覺得要靠自己，無力、無助感很重。除了疫症看似隱形、高傳染性之外，這種無助感令焦慮情况倍增。」

恐懼轉化憤怒埋怨 遷怒家人

梁玉麒說，這段時間，家庭中易出現激烈的爭執，「人往往不會在衝突中承認自己的恐懼，反而會因心理防衛機制，不自覺將恐懼化成憤怒，繼而轉化為埋怨，遷怒於家人。若發覺家人無故動怒、變得蠻不講理，可能是受了社會創傷，在現時的處境下，很多人的情緒變得異常敏感，建議避免討論一些涉及評價的議題，例如醫護罷工。當大家留意的資訊不同時，會看到不同的結論，勉強爭拗只會兩敗俱傷，影響關係」。

疑惑三：長輩的防疫措施做得不足，屢勸不果，如何是好？

梁玉麒近日聽過一個家庭衝突的案例，一名60多歲的父親，任職的士司機，堅拒不戴口罩，可是每天接載的客人眾多，子女擔心父親因防疫不足而受感染，並在家庭中傳播。這情况下，若子女站在道德高地指摘他自私、不顧他人，反而會引起更大衝突，變得難以溝通。他建議以輕鬆的方式處理，先從聊天中了解父親不願意戴口罩的原因及難處，並為他解決問題。「若原因是戴後感到局促、呼吸困難，可嘗試為他購置較舒適的口罩，價格或會較高。其後，可從他個人利益出發去勸告，例如：詢問他最近生意會否較淡薄，有否發現若司機不戴口罩，有些客人不敢上車，若做好消毒及防護，客人或會較安心上車，生意額或小費會增加。」

構思活動 滿足長者社交需要

有些長者依然每天出街飲茶、打麻將，也造成不少子女的困擾。梁玉麒說：「疫症不會在短期完結，長者每天困在家中會感到悶悶不樂，可能未被傳染，精神生活已被拖垮。」他建議在適當防護之下，尋找兩全其美或折衷的做法。例如群聚改為只約一至兩人小聚，活動由飲茶改為行山，可能已紓緩了長者的社交需要。子女甚至可構思一些區內活動，如精選優質的餐廳，買外賣、到會，或買海鮮回家炮製，為家庭增添生活樂趣，紓緩緊張情緒及關係。

疑惑四：亂世中，為什麼依然有人保持淡定？如何做到？

雖有部分人出現焦慮、情緒低落，但麥永接留意到仍有不少人能保持穩定的情緒和心態，「這類人通常對疫情有客觀的理解及分析，掌握客觀資訊，會做足防疫措施如戴口罩、洗手、家居清潔，亦理解萬一中招都會接受，焦慮無補於事，反而影響精神狀態甚至抵抗力。他們會嘗試於『疫』境中維持正面思想，例如會為有人分享口罩、紙巾等物資而高興，因之前社會運動有黃、藍陣營之分，但面對這場疫症，則感到是大家共同面對，懂得互相支持」。

文：吳穎湘

編輯：王翠麗

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