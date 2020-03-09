醫路同行：手術未埋口 內臟溢出不自知？

年長肥胖 切口疝風險高

小腸氣是疝氣的別稱，可以發生在身體不同地方。而與腹壁有關的小腸氣中，腹腔內的內臟從腹壁缺口跌出腹壁外。正常來說，腹腔內的器官會由腹壁保護，並維持於應屬的位置，但當腹壁出現異常缺口，內臟就有可能從缺口跌出腹壁，形成疝氣。由於疝氣個案中多為小腸移出腹壁，所以俗稱小腸氣。造成異常缺口的原因眾多，其中，因手術傷口癒合不良而引致的疝氣就稱之為「切口性疝氣」，又簡稱「切口疝」。

腹壁作為內臟的保護層，當有鞏固能力的組織經歷開刀手術，而切口在癒合過程中未得以及時恢復，內臟便可能從該缺口滑出，造成切口疝。長者和肥胖人士一般在手術後較少活動，傷口較難癒合，所以患上切口疝風險較高。另外，慢性咳嗽、懷孕和因便秘而經常腹部用力等，都會令腹腔內壓上升，增加患切口疝的風險。

患者在站立和腹部用力時，疝氣處會突起或有疼痛感，當放鬆或平躺後，這些徵狀便會慢慢消除。疝氣體積較大的患者會經常感到疝氣處異常沉重，就像被什麼東西往下拉扯一樣。若患者沒有及時治療，病情可能惡化，出現腹部絞痛，甚至腸道阻塞，嚴重有致命風險。

致腸道堵塞可奪命

切口疝患者只要及時就醫，治療並不複雜，手術後一兩天便可出院。但不少人會誤將疝氣當成手術後出現的正常情况，忽視病情。曾經有一名患者在接受婦科手術後，出現切口疝。疝氣慢慢變大，下腹逐漸脹大如籃球，甚至下垂至令她連穿褲子也有困難。病情令她無法外出，嚴重影響生活質素及情緒，要接受精神科治療。幾經轉折，她終獲轉介至外科接受適當治療，生活才重回正軌。

切口疝修補手術主要分兩種：第一種是傳統開放式手術。醫生會在疝氣處切入並將癒合不良組織縫合。另外一種方法則利用腹腔鏡微創修補，在腹部開3個小孔進入腹腔修補缺口。在修補手術中，醫生會植入人工網膜來補合疝氣位置，強化組織，避免復發。微創手術傷口較細，恢復速度會較快，但不是所有情况都適合，治療前須先和醫生商量。

文：謝得言（香港中文大學醫務中心外科專科醫生）