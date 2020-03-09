四川名醫曾升平提出本病的發病機理，是感染免疫應答引發的急性進行性肺微循環障礙，盡快解除肺微循環障礙是治療關鍵。中醫治療應重視毒、瘀、濕、痰4方面，治療當以宣肺、解表、利膽、利尿、通便五大排毒途徑，排出體內免疫複合物，即中醫所謂的「毒」；再以辛溫活血的中藥改善血液循環；同時以芳香化濕、淡滲利濕之法清除血管滲出，肺間質水腫等「濕」邪；並以消痰散結藥物清除，和出血病灶形成的肉芽腫結節，同時結合舌脈判斷正氣盛衰加減用藥。他的思路對中醫臨牀有明確的指導意義。

刮痧促進肺部血管擴張

居家保健的角度，他推薦傳統保健方法刮痧，簡單易行。只需在背部頸至胸椎脊柱兩側塗麻油或用祛風除濕作用的藥油，用木梳背或瓷勺自上向下、自內向外刮出紫紅瘀印，有助促進肺部微循環血管擴張，減少帶有大量免疫複合物和免疫細胞團的靜脈血對肺微循環的阻塞，也有明顯退熱效果。也可選用艾灸，選膻中、大椎夾脊、至陽夾脊，促進肺微循環血管擴張。曾老還有建議改善肺循環的藥茶配方，以黃芪桂枝五物湯加減合用加味升降散製成藥茶頻服，清除臟腑淤濁，祛邪扶正。

呼吸導引 改善肺部微循環

他特別提倡日常配合呼吸導引，緩解緊張，改善微循環。方法是全身鬆靜，意念從臍下丹田向上吸氣，同時默念「hui」，自然吸滿後，意念從上背部向胸前緩慢地呼出熱氣，同時默念「hao」，保持聲帶振動，誘導肺部諧振和輕微熱脹感，並專注於此，反覆練習。

疫情當前，恐慌和消沉會影響人體的免疫機能。做好隔離預防，充分休息，適當調動機體免疫力，才能打贏這一仗。

文：董爽（香港大學專業進修學院助理教授）