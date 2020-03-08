未來城市：組合式A型層架 蝸居採光儲物救星

無窗，通風不爽，黑廁等描畫不帶希望，但劏房在香港卻又是那麼避無可避，是不少家庭以至單身人士的棲居之所。

起初明愛只是希望香港大學建築系學生，可以為劏房家庭設計一盞夜燈或一張書桌，待至學生和劏房家庭聊過後，發現還可以做更多，最起碼每個人都應該有自己的睡牀，每家人都可以打開窗，望到天，曬到太陽。

建築設計本應由人的需要出發，建築師鄭兆泰於計劃進行期間為港大研究助理，負責從旁協助學生找出每個家庭的需要。今次改造個案的劏房單位雖然有巨大的窗，卻從不打開，因為陽光過猛，於是他們設計附設捲簾的A形儲物架Adobe Shelf，「杜鵑教授（計劃總指導）覺得這個例子成功，因為除了增加儲物空間，亦解決了陽光問題，作為建築師好着重同時要慳電」。亦因為這個項目跟窗戶打了些交道，成為轉捩點，啟發團隊後來為一些劏房戶，專門上門安裝窗簾和蚊帳。

女兒有地方做功課溫書

鄭兆泰還記得今次的劏房家庭很健談，那名爸爸是記者，兩名學生完成設計圖後，還帶來VR眼鏡讓住戶先看看新層架在家中的模擬情景。「3件層架砌起來都需要時間，Daddy都有幫手砌，一起花了一個下午的時間，真正交到心，印象好深刻。」鄭兆泰說。

見證着改造完成，讀中學的女兒不用再駝着背在牀上溫書，可以坐直在書桌面前做功課，大家都為設計感到欣慰。

帶層架到新屋續用

雖然完成改造後約一兩個月，整棟唐樓被收購，他們一家由田灣搬到香港仔，不過爸爸說有將層架搬到新屋，而新屋夠位砌到其中兩個模組，他似乎對設計感到滿意。

劏房達人杜鵑（參見888期F1報道）在2015年帶領60個香港大學城市生態研究室和建築系學生，與明愛香港仔中心合作「共建家園」項目，改造30個劏房家居。從本周起連續3個月，在每月第二個周日於本欄刊出系列。讓圖紙與相片說話，感受人性化的設計如何改善3個家庭的居住質素，令生活在劏房變得容易些。

第一期個案為三口之家創製組合式層架Adobe shelf，解決儲物空間不足和房間通風問題。

Adobe shelf改造空間

※個案一

居民狀况：三口之家，一對夫婦和9歲女兒

單位面積：121平方呎

建築狀况：唐3樓，無電梯

劏房狀况：一層樓劏出11戶共用廚房和廁所

共用空間：兩個廁所、一個冲涼房、一個廚房

地理位置：香港仔田灣石排灣道

存在問題：夏季房間過熱、通風不暢、室內物品雜亂、儲物空間不足

※單位架構

廚房、浴室、廁所

共用設施位於樓宇北面，11個劏房共用一個廚房、一個冲涼房和兩個廁所。

呎租26.5元

一家三口居於約121平方呎劏房5年，月租3200元，平均呎租26.5元。

分間單位

783平方呎單位被分成11間劏房，劏房呎數由50至121平方呎不等，其中兩間劏房無窗作自然採光或通風用途。

※團隊

主持教授：杜鵑

參與團隊：鄭兆泰、孫偉僖

參與學生：祁致立、關嘉怡

參與機構：香港大學城市生態設計研究室；明愛香港仔社區中心

問題：窗簾長閂 夏天過熱

劏房單位位於對着繁忙十字路口唐樓的南角，帶有五對朝西南的窗戶，夏季容易出現極端過熱的情况，加上私隱問題，戶主在窗戶和通風口貼上金屬箔紙，並長期拉上窗簾，導致房間採光不足，而且家中物品繁多。

設計策略：Adobe shelf 增加儲物空間 解決陽光問題

設計團隊認為以調和內外環境、不佔用儲物空間的組合式層架設計Adobe shelf最為適合。整合窗邊雜亂空間，最大限度提升空間使用效率。

Adobe shelf，A形結構，呈直角三角形，由3個層架模組組成，各模組底部由抽屜、層架和書桌空間組成。層板可按現場條件調整，頂部留有空位，以便打開窗戶，並可相應安裝晾衣架或捲簾。

捲簾採用由丹麥公司提供的丹麥特殊織物（織有細金屬線的防紫外線窗簾布料），夏季可遮擋陽光熱力，同時讓陽光透入室內，滿足日間室內自然光照需求。

由於單位外牆呈弧形，一般家俬難以完全匹配。層架的3個模組之間以彎曲的構件連接，可調節弧度，並用楔子固定。如果家庭日後搬到公屋，能按需要調整層架連接，適應新屋空間佈局。

Adobe shelf先用CNC（數位控制機牀）製成，再到現場組裝。

【改造劏房系列之一】

文 // 彭麗芳

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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