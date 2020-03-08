無定向學堂：「胡總」和你砌 用細藝放大幽默

專頁超過8萬like，幾小時前出爐的新聞熱話，轉頭就出圖，我笑胡總努力得像用上做新聞的態度。他說以往會在放工回家的一小時車程構思畫面，試過出post反應麻麻，明明已經休息，望望電話才知道原來大家已興高采烈地討論另一個新消息，便立即動身回到小角落創作新畫面。我小心翼翼怕碰壞微型物件，他倒說可以放心玩，因為很多部件都能靈活拼合，拍照的表面要仔細不穿崩，背面卻藏着很多不拘小節的竅妙，務求在有限時間內搭出最啜核的情景，他時常感受到砌得精細，都不及一個idea贏得更多共鳴。除了現成的玩具部件外，他經常自製道具，但所用工具不算複雜，有些材料更在家中手到拿來。

◆常用工具

顏料

●塑膠彩：「八九成都用它，基本上塗在任何膠面都可以」，胡總製圖常用警察角色，模型原本身穿深藍衣服，他把衣服漂完再上色，綠色調得像真，不過塑膠彩塗在表面，並非蝕入物件，會有剝落現象，邊位一些甩色位置可見漂後的橙色。至於長靴其實是用電線膠布包腳，胡椒噴霧由朋友3D打印，熒光棒來自另一個模型，他的配件箱還放着警察模型附有的委任證，不過用不着

●水彩：紙張上色用

●噴油：效果帶光澤，為免誤噴家中其他地方，可放在紙皮箱裏噴

黏土

●補土：乾後會變堅固，可以打磨，「像變成模型的一部分」

●黏土：像在公仔加塊外物，之後可還原，用水洗會溶化，他曾用黏土改變胡迪臉形，也可以造頂假髮，頭髮立即變白就是胡老太，秘訣是先用保鮮紙包頭，在上面塑造頭髮，髮型與髮絲形態可用畫筆尾端描畫與調整。胡總在早期用過輕黏土來造，不過脆弱易爛

●兒童泥膠：麵粉製的安全泥膠，好處是有多個顏色，但做好後的成品只能使用一次，放置不久就會出現裂痕

膠水

●快乾膠水：類似AA膠的強力膠水，401、502這些編號有不同特性，502質地較稀，流動性較高，適宜滲透狹窄罅隙作黏合；401較稠，適合連接兩點用，如縫合斷開的膠棒

●白膠漿：通常用在紙上

●手工膠水：快乾膠水會「乸」到物件表面泛白，效果亦會「好實好死」，502膠水更容易沾到手；手工膠水的彈性、韌度較高，乾後透明，如造一頂時興用來防疫的遮陽帽，要將膠片貼在帽邊，手工膠水既不會令膠片變白，彎邊亦不易甩開

Blu-Tack：

胡總的最佳伙伴可謂這一小塊藍膠，為了公仔頭身千變萬化的配搭，他以萬能膠黏合，一個胡迪頭，所有公仔都適用

美工刀

●銼：磨平物件表面或邊緣用，分扁銼、圓銼等，視乎磨的部分是什麼形狀，長方柱形的銼可伸入方角位，尖頭易伸入窄縫；也有三角銼，「三行銼木常用三角銼，有些家俬磨邊更會用90度角的」，而他多用扁銼及圓銼各一

●刀、鋸：尾端可換不同粗幼刀片，比起剪鉗，刀和薄片鋸仔不太會壓扁斷口位。用力要練習得當，蠻力一跣易傷手，「可到五金舖買防割手套，像金縷玉衣就不怕𠝹損，但沒那麼靈活」

●剪鉗：剪斷物件，但剪某類物件如通心的膠棒，易壓扁斷口位

●鉗仔：取物、固定用，「有些鉗仔價錢可達上百元，不過20多元的對我來說已夠用」

家中搵料自製道具：

醫護

材料：膠手套1隻、橡筋1條、公仔1個、Blu-Tack小塊

1/ 找一隻只有簡單人形的公仔，胡總介紹他用的是「嘰嘰兵」，「即是《幪面超人》裏的嘍囉，在旁邊嘰嘰嘰、嘰嘰嘰的叫，卻永遠不出手，或一出手就被打倒在地那些」，之前趁有人二手出讓，他掃了幾盒，「因為著衫方便，既可以做歹徒，又可做醫護」

2. 構思醫護將病人送入院的情景，胡總想到家中清潔用的藍色膠手套應該派得上用場。把嘰嘰兵的腳先塞入手套最長的兩指部分，然後塞雙手

3. 醫護通常很谷氣，擠走空氣後，將餘下部分在背後綁個結，再用Blu-Tack固定，加上來自其他模型的手套更似模似樣

口罩

材料：貼紙底1張、包裝膠袋1個、白線2條

1/ 貼紙的底紙只要是白色或藍色都合用，剪出一小塊，摺成風琴狀

2/ 在背面以快乾膠水固定白線，可用鉗將線屈成環形

3/ 公仔要戴口罩的話，風琴位可以拉開；若想要獨立包裝，就找個薄的「包裝膠袋」，將口罩放在最角落處剪裁，用膠水收邊

病毒

材料：膠球1個、棉花棒1-2支、大頭針若干、噴漆或塑膠彩、膠水

1/ 將棉花棒的膠棒部分切成小段，有長有短；如想更似病毒，大頭針可選扁頭的，或將圓頭切走一半磨平：

2/ 大頭針穿過膠棒，刺在球上要對準圓心，以免顯得歪斜

3/ 在膠棒觸及球面的一端滴膠水固定

4/ 以Blu-Tack將球固定在畫筆一頭，邊轉球邊用噴漆噴上顏色，小心距離不要太近，太濕會積成水滴影響效果

製作貼士

1/ 玩具人偶比較常見的比例是1：12及1：6，「1：6是（玩具人偶製作公司）Hot toys那類，如它製作的Iron Man」，而胡總玩的主要是1：12，所以他製作的道具多會依這個比例，如量度欄杆的尺寸再除12便是模型所需長度，「但如果在街邊拿尺來量，會被當是瘋子」，所以他會「檻」開手掌，拇指到尾指大約20厘米長，以此估算物件長闊

2/ 在手工刀以外，也能用電動刻磨機更換不同配件，做切割、打磨、開孔的工夫，價錢數百元，不過胡總會視需要而用，「有時快得滯，控制不及，過咗龍冇得返轉頭」，此時手動工具或更利掌控

3/ 造盒形物件如口罩盒、外賣箱，他會用鐵尺𠝹出形狀，較少用膠尺，膠尺優點是可看到線條兩邊地方，但美工刀易𠝹花膠尺，磨損太多致線條不直，就要棄用

4/ 胡總造圖背景都靠平日外出時拍下街景，列印之後貼在硬紙板上，背板及底板就能砌出場景，在胡迪唱《野狼Disco》的圖中亦用過電腦畫面為背景，不過紙板拍攝效果更佳

胡總說

粉絲大增 繼續興趣行先

Fans在這一年間大增，胡總經營「胡氏這一家」這專頁雖然很認真，仍以興趣行先，沒發展成一門生意。不過壓力的確大了些，有時會被fans追問為何今天未出圖，日前想「放風」釣釣魚，都帶幾個公仔拍張照，很上心地交代一番。初衷還是沒有改，他說，依然想為大家製造多點快樂，我跟着他試做「病毒」， 動腦筋玩玩自嘲現况，也是難得放鬆一刻。

文 // 曾曉玲

圖 // 曾曉玲

編輯 // 劉子斌

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