另一個胃：貴族麵包布里歐 平民自製更可口

第一次接觸brioche，是在巴黎一家小酒館bistro。那時法國友人介紹我吃法式的brunch，有煙三文魚、酸忌廉刁草白醬、小烚薯、法式牛油炒蛋、波菜，還有兩顆圓圓的麵包。她說這種麵包很好吃，叫brioche，法國人也喜歡用來當早餐，吃起來讓人精神一振。於是我就記住了這種帶有濃郁牛油香味的麵包。那時我們吃的brioche，是一顆圓形、頂部突出一個小圓頭的麵包，法文名字是brioche à tête，tête有「頭部」的意思，是非常經典的造型。所以這次食譜也試做了brioche à tête，用的模具只是剛好家裏有的蛋撻模，而傳統的則會使用更寬坑紋的模具。做brioche à tête時，在麵糰中間開洞的時候，小心不要把洞拉得太寬，不然麵糰會容易斷裂塌下，就像我做的其中一顆一樣。

另一款造型是使用長方形焗盆做的，可做出常見的切片方包造型，加上辮子的交疊做法，焗好後會更好看。

瑪麗皇后：何不吃蛋糕？

有說brioche最早出現於十四世紀，而在十七世紀，更是只有貴族能夠享用，因為用上大量雞蛋和牛油來做麵包，平民一般負擔不起。更流傳一個故事，就是法國最後一任皇后、路易十六的妻子瑪麗皇后（Marie Antoinette）曾經說過，人民沒麵包吃，「何不吃蛋糕？（Qu'ils mangent de la brioche）」這裏指的蛋糕就是brioche。沒想到一種有古老歷史的食物，還記載了一段惡名遠播的王室歷史。

慢慢發酵 釀出濃厚香味

當然，如今吃brioche已經不是王室貴族的專利，在現今富裕社會，我們在家也能做得到。在製作過程中，除了注意要把麵糰材料充分搓揉混和之外，就是等待發酵的時間。像一般麵包製作一樣，brioche也需要發酵兩次，不過特別是中間還需放進冰箱裏，低溫再醞釀一下。Brioche最需要的就是時間，讓它慢慢發酵，才能慢慢醞釀出濃厚豐富的味道和香味。所以，最好是提早一天製作，如果時間真的不夠，才考慮忽略中間放進冰箱的步驟，直接入爐烤焗。

回來香港後，再次接觸brioche的時候，是在一家法國餐廳工作。那是餐廳的麵包籃上其中一款迷你麵包，也是最常被吃光和再點的麵包。吃brioche前，用焗爐高溫翻熱兩三分鐘，brioche裏的牛油成分會再次變軟，就會外面香口裏面熱軟，份外好吃。還可以把brioche變成甜品，將它切半烘脆後夾上雪糕，變成雪糕三文治；或者放進牛奶蛋液中，再取出煎香變成法國吐司（pain perdu），單是想起又要嘴饞了。

※材料

中筋麵粉……480克

乾酵母……7克

牛奶……80毫升

雞蛋……4隻

無鹽牛油……180克

糖……40克

鹽……1茶匙

※塗抹

蛋黃……1個

水……1茶匙

糖……2茶匙

水……1湯匙

※做法

1. 從雪櫃取出蛋和牛油，蛋攤至室溫，牛油攤至軟，約需2至3小時。

2. 將牛奶加熱至約40℃後，加入酵母拌勻。

3. 將蛋、麵粉、糖、鹽和牛奶酵母液體倒進盆裏，用打蛋器配備的麵包棒拌勻。

4. 將麵糰盡量打至光滑，如麵糰仍太濕，可再加入少許麵粉調整。

5. 之後分4次逐少加入軟牛油，確保每一塊牛油都融解混合後，才加入另一塊。

6. 將麵糰打發至「起筋」，感覺到要用力拌起來，且有彈性，需時約15分鐘，直至拉起來有「window」的效果，即透薄但又不容易斷開。

7. 搓好的麵糰用保鮮紙封好，放在室溫發酵1至2小時。

8. 發酵後，麵糰變成兩倍大。

9. 用刮刀將麵糰用力拌勻，再封好保鮮紙，放入雪櫃約6至8小時或過夜。

貼士：如使用手提打蛋器，因為麵糰較重容易使機器過熱，不宜長期攪打，可分3次做，間中用手搓揉也可；如果用坐枱式打蛋器，則可連續攪打，需時較短。

※造型1（取2/3或1/2麵糰）

1. 由雪櫃取出麵糰後擀成長方形，再平均切三條，不切斷。

2. 將麵糰綁辮子般搭起來。

3. 放在焗盆中，封上保鮮紙，等待第二次發酵約2至3小時，麵糰變大兩倍。

※造型2（取用餘下的麵糰）

1. 將麵糰搓長條後，平均切4至6等份。

2. 將麵糰搓成球狀，盡量將摺口收向下。

3. 用3隻手指將麵糰搓出一頭。

4. 另一端弄一個小洞，拉闊些，將長條一端由底下攝上來。

5. 整理一下造型後，封上保鮮紙，等待第二次發酵約2至3小時。

※入爐

1. 待麵糰發酵後，將蛋黃和1茶匙水混合，塗抹在麵糰表面。

2. 預熱焗爐190℃，焗40至45分鐘至表面金啡色便可，如麵包較大，可多焗5分鐘。

3. 將2茶匙糖加入1湯匙水拌勻，馬上塗抹在剛出爐的麵包上。

4. 待5分鐘後，將麵包脫模，完成。

曾參與二○一三年首屆法國工作假期，一整年待在法國，四出訪尋和學習法式地道烹飪及食譜。現常來往港澳兩地，會在這專欄鑽研葡、法、意等歐陸菜式。著有《出走，走進法國人家廚房》及《法國咬一口——61道在家也能做的法式料理》。網站：cookstuffs.com

文、圖//寶兒

編輯//蔡曉彤

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