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在大學教植物學：金剛不壞菝葜身

【明報專訊】叮一聲，手機舊生群組出現一張植物特寫照片，詢問植物的名字。隨即有回應說﹕「恭喜你，遇上防瘟疫的植物了！」「真的嗎？師兄，說真的嗎？是什麼植物？」傳來照片的女生追問。

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