【明報專訊】看到《衛報》關於威尼斯的新聞,題為It's the last nail in the coffin,棺材釘蓋,真正壽終正寢。威尼斯近來多災多難,先是去年11月嚴重水浸,聖馬可廣場變成了聖馬可水池;水退沒多久,瘟疫又來襲,單純以旅遊業支撐經濟的威尼斯儼如死城,本來5月舉行的建築雙年展也要延至8月才開幕。