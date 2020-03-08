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星期日生活

星期日現場：春來不似春

【明報專訊】1月底擔心香港疫情若進一步惡化，成為疫埠的話，再次返韓將會變得困難，於是買了2月2日的機票回韓國。那時香港的武漢肺炎確診人數已達十數名，剛步入社區爆發的階段。

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