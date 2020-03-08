周日話題：新消防工會 不分藍黃只為幫人

部門內一班有心人於是冒着無法升職之險組成新工會「香港消防救護控制組人員聯合工會」（簡稱新消聯），為同事發聲及提供支援，不過就與先前持鮮明政見旗幟的新工會浪潮不同，新消聯主席蘇頌樑強調，工會不分藍黃，「坦白講，舊工會之前幫七警籌款，有着更加多政治取態。新工會反而想政治中立，做番工會應該要做嘅嘢，在同事有需要嘅時候幫手」。

在通宵24小時當值之後，高級消防隊長蘇頌樑並不是回家補眠，而是到紅十字會捐血。他說自己不是特別有正義感，只是由細到大覺得正確的事就會去做。去年反修例運動開始後，不少消防處屬員加入Tg群組，不同人都有各自想組成新工會的想法。蘇頌樑說自己的觸發點是去年11月，一架消防車疑似被警察施放催淚彈，消防員下車與防暴警察理論，卻懷疑被警察喝罵和推撞。蘇頌樑感覺舊工會並沒有為該同事提供足夠支持，反而有點兒想淡化事件。

捍衛屬員發聲權利

而新工會另一理事、做了25年消防員的陳俊年則說，去年6月消防處舊工會竟在沒有諮詢下，代表全體會員發信讚揚警方果斷執法，並致以崇高的敬意。他對此感到憤怒，並與多名同事一起退會，更萌生建立新工會的念頭。

做了6年控制組消防隊目的陳潔薇亦說，處內瀰漫着白色恐怖，有屬員在私人fb表達政見立場，從沒說自己是消防員或代表消防處，仍然被「起底」和「跟進」，又聽聞有「黃絲」消防員在混合宿舍中被警員指罵，因此她希望新工會可以捍衛屬員發聲的權利。她強調新工會並非想對抗舊工會，自己亦仍然是控制組舊工會的一員。

新消聯不分政見，招攬消防處屬下所有職級和職務的同事入會，現時已有近800名登記會員，佔消防處屬員約7%。香港消防處各級消防、救護、工程、控制組和文職人員等有超過10,000人。

新消聯以外，消防處原有5個工會，包括香港消防處職工總會、香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防處救護員會和香港消防控制組職員會。其中以香港消防處職工總會會員最多，有逾5000名會員，但包括退休會員。

積極協助反修例被處分者

新消聯現正積極協助因反修例運動被拘捕或受紀律處分的消防員和救護員。同時，在武漢肺炎疫情下，新消聯期望向處方反映同事的憂慮。上月28日，長沙灣元州邨一對夫婦送院後確診新冠肺炎，但負責接送他們往醫院的3名救護員當時沒有穿上足夠的個人防護裝備，及後被告知不需要接受隔離。蘇頌樑認為處方需要盡量提供清晰指引，清楚告知救護同事什麼情况下需要隔離，「長沙灣不用隔離，梨木樹卻要隔離。消防和救護員都好擔心，因為會影響到家人的」。上月12日石籬二邨七旬老翁報稱被困屋內後送院，其後確診武漢肺炎。梨木樹消防局3名救護員及兩名消防員及後被衛生防護中心要求須接受隔離14日。

此外，陳俊年補充，新工會長遠希望為救護員同事爭取合理的食飯時間，「現在救護員是返足12小時都無食飯時間的」。

嘆無諗過升職才敢開名

雖然，以上都是合理不過的訴求，但成立新工會仍然會被視為「搞事」。因此，新工會的7個理事中，至少兩人說無想過會升職才願意開名，顯示籌組工會雖為員工合法權利，卻仍要擔心影響前途。陳俊年說成立新工會最難是找理事代表，「因為槍打出頭鳥，大家都會擔心影響升職，雖然消防員就不怕無咗份工」。而他自己沒有子女沒有包袱，亦沒想過要升職，所以決定站出來，「香港人要自救囉，做咗未必會成功，但不做一定失敗。無人會幫我們發聲的，只有我們自己」。陳潔薇亦說沒有想過升職，所以願意開名，「既然揀了，個人就可以硬朗啲」。

蘇頌樑則說他選擇樂觀地相信政府守則，表明公務員事務局不應讓員工感覺當局禁止他們出任職工會幹事，雖然仍有掙扎，因為工會工作始終耗費心力、犧牲家庭相處時間和吃力不討好。

經歷過死亡的震撼

在示威現場，一次又一次出現讓路予消防處救護車通過的紅海畫面，市民的尊重與肯定、成功拯救生命的喜悅，都是令他們堅持下去的理由。但他們3人都同樣經歷過死亡的震撼，已從事消防隊長15年的蘇頌樑，曾經遇上住宅火警，他仍然好記得抬出小朋友的影像，「好記得有個同事嗌了聲有人呀，我抬隻腳，同事抬隻手，抬了出來。是一個有自閉症的10歲小朋友，事後知道他應該是在火警時因為覺得屋企安全，跑番入屋，然後在家中過了身，是sad的」。現在，偶爾駕車經過那棟大樓都會想起，不知道他們一家人過得如何呢？「始終消防員絕大部分時間是幫緊人，就算他不幸走了，但我們抬他出火場，都是幫了他。」

陳俊年甚至曾經有半隻腳走進鬼門關，1996年嘉利大廈大火，造成一名消防隊目殉職，「我差一點成為第二個，因為當時嘉利大廈拆掉升降機維修，電梯門用木板圍封。殉職消防員不知道，以為那裏是樓梯，一踩就跌落電梯槽。好彩我跟住一個有經驗的隊目，他踏進去前先用腳探地下虛實，後來從火場出來，才知道有同事走了。這個同事我都認識的」。

雖然不用入火場救火，但陳潔薇記得在剛剛出班（畢業）不久收到一個報案電話，一個伯伯報案說呼吸困難，雖然他說出正確地址，但出事住所卻是被間成多個劏房的工廠大廈，救護員和消防員花了一些時間拍門、爆門，最後發現伯伯已死在房內。「我現在還記得整個地址，乜乜乜7樓C。雖然當時我已經諗多了一層，驚他住在工廠大廈的劏房，所以問他那裏是住的還是工廠？他答工廠，但見他扯晒氣，我無再追問。但如果我當時問清楚他，阿伯那裏是不是劏房呀？可能個阿伯就唔使死。」

她忍不住淚水，連番說抱歉，「那一次我才知道原來我的工作真的好重要，因為好多時候個人做到好麻木，好多人會濫用電話。但這件事後，我知道比起前線（消防員），我們（控制組）接到救助電話才是最前線」。她說雖然現在幾乎每天都接觸死亡個案，但這件事情她仍然記得好深刻，因為始終覺得自己可以做得更加好，雖然不用為此負上任何法律責任，「但道德責任我自己未必可以撇得開」。

「serving the community」

「他每次返工，我都失眠的。」坐在陳俊年身旁的太太說。雖然消防員通宵值班一天後，連休兩天，看似筍工，但始終冒着生命危險，家人總是會提心吊膽。陳俊年眼神溫柔地夾菜給太太說：「沒辦法呢，還有九年幾要捱，消防員55歲是退休年齡。」

「每一個消防員都好獨特的，當個個從火場跑出來，我們消防員卻走進火場。」蘇頌樑說。雖然作為紀律部隊，在工作上必須絕對忠誠和服從，但他永遠牢記以前在學堂和消防局的每一本記事簿下方都印上標語「serving the community」，消防員的宗旨是服務市民，「雖然這句標語現在已經消失了」。

文//彭麗芳

編輯//林曉慧

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