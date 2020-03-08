封閉中的自由 可以解悶

關於閉鎖，大家今周感受又要再加深一點了，因為日本去不了，泰國也去不了，韓國更加去不了，感覺就是愁城坐困，一個等字。小編T難得放大假，過了兩天就覺得苦無去處，幾近進入休眠狀態，至日食一餐的頹唐。去行山山徑延綿又有一村人，以及一地口罩和垃圾，其實香港還有很多值得留意和探索的另類好地方？此外，唱歌拍片是一種興趣，搓泥膠又是一種（SW03無定向學堂），當然，還有看不完的好電影。

至於疫情，新冠病毒潛入以致暴露或突顯個別國家的強弱與文化殊異，也引起了互相學習和戒懼的研究興趣，其中至今為止似乎是迅速將疫情壓下的新加坡，有趣的是當地政府宣傳健康人民不戴口罩，也沒有停工停學，到底是如何做到？反觀韓國，近日也出現寒凍天下凌晨排隊買口罩的畫面，雖然確診數字仍然急升中，民間的氣氛則不算緊張，除了一樣米養百樣人，同一病毒也有不同的收治故事，這便是人間。

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編者話//黎佩芬

圖//程展緯

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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