Rap《武漢肺炎》爆紅 YouTuber雞丁：停課好唔得閒

即使網上上課，雞丁似乎也沒分心，趁着午膳時間才回覆短訊，請問可不可以讓他講少少關閉游泳池對學界運動員影響，認真提議拉教練過來講幾句。傍晚六時，在游泳池戶外樓梯底接在陸上「操完水」的雞丁放學，給他背着書包的爸爸跟記者打個招呼後便放心說：「咁我將個仔交畀你喇。」

初見雞丁，驚覺他比影片中感覺還要小，小小的印花兒童口罩妥貼地包住他的臉。在附近找位置拍照，雞丁看着鏡頭，問要不要擺個pose，便擺出一個純真的單手勝利手勢，記者問他可不可以再rock啲。

少年雞丁的煩惱

《武漢肺炎》MV裏雞丁在家中不同角落跑跳甩頭，配合「個病毒喺度令人死／但多咗2 weeks holiday」，令人誤以為停課對他是喜訊。問到最近最大的煩惱，他懊惱「好少出到街囉」。雞丁的煩惱，在以往的作品也時常透露，例如《考試》「唔啱音」的詞直白唱着「我啲家長要我去考試，但係我又超級想打機」、《生活》rap出「背泳又慢咗兩秒就即刻畀人笑我廢」。而原來，他曾經一度將頻道裏所有片段刪除，不拍一整年，原因是許多學生哥的共同煩惱──成績差，在考呈分試之前他好緊張，覺得是拍片所害。一年後，他還是因為太鍾意而重拾興趣，開始嘗試拍MV，拍出後來（他今天形容為好似亂喺度唱一堆歌詞）的《考試》、《唔應該》和近日爆紅的《生活》和《武漢肺炎》。

拍片的起點，源於雞丁小五初次發現世上有種人叫「YouTuber」，覺得好好笑，慢慢沉迷，更開始覺得自己做到，「即係我相信自己喇，然後我就開始去做囉，嘗試去做」。初體驗沒特別搞笑，卻是非常技術性地教人如何P圖。頻道叫RAYVEL Studios，明顯表明自己是Marvel粉絲，一次看過《無限之戰》後開始沉迷，他卻不像許多男孩子崇拜英雄角色，最欣賞的反而是手法和鏡頭，更嘗試模仿，拍出一條「假電影的trailer」，電影講述自己有天因為訂閱數字無晒而癲狂。後來的一條片裏，他以後設陰謀論分析雞丁這個人為何這樣「小學雞」，其中推論多條片中常常視線不對焦的他可能被不認識鏡頭為何物的外星人上身，年紀小小，說故事的技巧和剪接技術令人驚訝。相比當年搞不清如何影face cam，拍自己玩捉精靈遊戲要先拍後配音（仍自豪臨時爆了幾個笑話），進步了很多。但雞丁對連日來由三百多暴風式急增至近百倍的訂閱人數，他說始終難以置信，「我都唔知點解釋啊，覺得自己可能唔會有咁多人睇囉」。很久以前他在片中曾豪言，若人數突破五百就「一人一條Hi-Chew」，記者追問，他說今天要走數了，連連幾聲傻笑。提及歌中唱到「走入百佳突然見到陳法拉」，問雞丁，法拉剛剛出post讚你可愛，有沒有什麼想跟她講，他立刻握住記者的錄音筆，提高聲量說：「你好靚女呀！」

保護自己，唔怕

「（四眼）雞丁」這個花名是小學體育課上的欖球老師無厘頭地改的，雞丁本來很抗拒，說自己後來「接受咗」，同學們叫叫吓，他就鍾意了。正如他如何看待自己的高度，rap過「喂你覺得我係矮仔，咁的確係」，提起《武漢肺炎》片末有個離奇地對住鏡頭拍掌的男孩是畫面最後「多謝果仁」的YouTuber果仁，雞丁說對方比他小一年，「不過肯定高過我」。練水是想增高？「Er我覺得其實我對自己身高無咩所謂。不過其實高都幾好。」從容的態度令人想起首本名曲之一《生活》中常被網民引用的一句「你樂觀啲你嘅生活就會好完美」。套在今天，疫症下的香港，是否都可以「信政府，唔怕」？「其實我覺得最重要係保護自己囉」，他拍拍身上那件MV裏也穿著的黑色羽絨，「洗手，離遠啲人，只要自己防範好，其實我覺得已經ok㗎」。《武漢肺炎》歌詞雖然怨聲連連，雞丁說，想跟香港人說的是「保重，大家注意好自己健康，加油」。

問他是否曾經歷過什麼挫敗而有此番「睇開啲」的領悟，「我YouTube channel都有好多挫敗㗎。好似之前整過啲英文MV被人話唔rhyme，唔知點解有一段時候我有hater。不過我𠵱家覺得無咩嘢囉其實，我照住做自己就得囉」。這是他目前為止人生最大挫折？「都唔算係嘅，不過……我諗得起嘅係囉」。

父母支持他做喜歡的事

雞丁回想，認同自己有快樂的童年，無咩壓力，小測默書都不多，只要成績不太差，父母都由他做喜歡的事。但他突然爆紅，爸媽有沒有擔心，甚至反對繼續拍片？他便說起前幾天看見父母在看討論他新曲的討論，雞丁問為什麼，爸媽笑說想睇吓自己個仔被人點鬧啫，引述他們接着講「唔啱音啊？梗係啦，你想叫個細路點樣！」，「我覺得佢哋係企喺我嗰邊囉，都算支持我」。

訪問借用歌詞裏一條問題「有無鍾意女仔」作結，雞丁驚訝：「嘩……講唔講得？」記者笑笑說，「好啦咁我唔問你啦」。

文、圖//潘曉彤

編輯//蔡曉彤

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