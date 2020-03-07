本地薑炮製芒果糯米窩夫 煙韌有「脆」

在芒果堆中長大的Wency自言從小把芒果當飯吃，稱得上百分百「芒果控」，對如何挑選靚芒果自有其心得。「芒果在果園種植，由開花到收成需要大約120日，摘下來的芒果壽命只有7天。由於芒果本身遇熱催熟會易出斑點，因此每天空運到港的芒果必須要放在攝氏25度室溫及不超過50％濕度的地方來疏氣，待芒果轉金黃色變腍身便是最佳食用時間，此時的果肉又香又甜，可以製作不同款式的甜品。」

店裏的招牌芒果綿綿冰便用了多個新鮮呂宋芒來製作，底層是自家製的芒果啫喱加芒果冰磚刨製而成的綿冰，再蓋上滿滿芒果粒及香濃奶蓋，頂層以北海道牛奶打製的香滑芒果雪糕作為壓軸，口感層次豐富，每一口都嘗到呂宋芒的濃郁香味。

另一款主打的芒果糯米飯新地，則以黑白糯米飯配芒果粒及雪糕。Wency說在開店前特別飛到曼谷學藝，跟足傳統的芒果糯米飯做法來製作，過程繁複，先把浸過夜的糯米加斑蘭葉放於傳統竹簍中蒸半小時，再把椰漿提煉出來的椰油加入蒸熟的糯米中拌勻，令糯米飯更添香氣。而最後在飯面淋上的椰奶漿，亦特別加入糖及海鹽以中火烹煮，當中的鹹味有畫龍點睛作用，令整個糯米飯的甜味來得更富層次。

除了泰式芒果甜品，他們亦自創糯米窩夫。以糯米粉加米酒及糖蒸成米糕，再混合北海道牛奶、香草及雞蛋等材料製成的面漿烤焗成米窩夫，頂層放上棉花糖及芒果或雜果粒。口感煙韌，創意十足。

■皇冠（呂宋芒）專門店

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期地下G024號舖

查詢：2686 1122