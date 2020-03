歐洲美術館展覽 走入3D名畫 包裹凱旋門

◆Edward Hopper捕捉舊美國風光

20世紀最重要的美國畫家Edward Hopper,以寫實主義風格捕捉美國從20世紀初到1960年代的城市風光,不論是街角、商店、住宅、人物,也呈現一種恬靜的孤獨感。瑞士巴塞爾Fondation Beyeler與紐約的Whitney Museum of American Art合作舉行展覽,以Edward Hopper的代表作品為主,涵蓋1910至1960年代。不過展覽最精彩的部分,可能是由德國導演Wim Wenders特別製作的3D短片Two or Three Things I Know About Edward Hopper,靈感源自Edward Hopper畫作中的美國精神。在官方網站上可看到預告片,Edward Hopper作品中的風光和人物化成流動的影像,親身到展覽現場看3D的投射,定必有另一番效果。

■「Edward Hopper」展覽

日期:即日至5月17日

地點:瑞士巴塞爾Fondation Beyeler

詳情:www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/edward-hopper

◆Steve McQueen實驗錄像作品

倫敦是英國導演Steve McQueen的出生地,Tate Modern這次舉辦的Steve McQueen展,是他自1999年獲得Turner Prize後首個大型展覽,包括攝影、雕塑、電影等14件不同類形作品。Steven McQueen最廣為人熟悉的要算是電影,《被奪走的12年》(2013)更奪得奧斯卡最佳電影。這次展覽帶來比較實驗性、過往為藝術館創作的錄像作品,包括第一部用超八攝影機拍攝的Exodus 1992/97。而由兩部分別在南非和加勒比海格林納達拍攝的短片組成的Caribs' Leap,一齣會在展覽內播放,另一齣則會在館外,面向泰晤士河播放,嘗試把格林納達帶到英國的日常生活。

■「Steve McQueen」展覽

日期:即日至5月11日

地點:英國倫敦泰特現代藝術館

詳情:www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/steve-mcqueen

◆Christo夫妻檔把景點包起來

巴黎龐比度中心首次帶來Christo與Jeanne-Claude夫妻檔藝術家的作品。兩人自1960年代開始在世界各大城市的地標景點創作公共藝術作品,特別是那些把整座建築物包裝起來的龐大裝置,例如悉尼的Wrapped Coast、紐約中央公園的The Gates等等,令兩人聲名大噪。這次展覽分兩部分,其一是兩人自1958年相遇,到1964年定居紐約的作品。其二就是1985年把巴黎新橋包裝起來的The Pont-Neuf Wrapped紀錄。事隔數十載後的今天,83歲的Christo再次在巴黎展示他的包裝藝術,這次的目標是凱旋門,據知會採用循環再造的物料,以法國國旗紅白藍三種顏色,在展覽中段的4月6至19日把凱旋門封起來。

■Christo and Jeanne-Claude Paris!

日期:3月18日至6月15日

地點:法國巴黎巴黎龐比度中心

詳情:www.sortiraparis.com/arts-culture/exposure/articles/189181- christo-and-jeanne-claude-the-compelling-exhibition-at-centre-pompidou/lang/en

文:林喜兒

編輯:陳淑安

電郵:culture@mingpao.com