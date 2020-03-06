沙發薯：黃昏戀成為電視新主題

以老人家感情生活為主題的代表作當然是剛在BBC啟播第5季的Last Tango in Halifax，講述兩個在50年前各自對對方有好感的70多歲男女經社交網絡重遇，在網上交往半年後正式見面並極速結婚，將兩個原本在經濟地位或教育程度上南轅北轍的家庭拉在一起。編劇Sally Wainwright用自己的母親及女兒的真實經歷作藍本，將黃昏之戀結合她一向專注寫的英國北部地方元素以及LGBTQ主題，創作出這一套英國叫好又叫座的電視劇，獲多項BAFTA提名並贏得2013年最佳劇集。

傳統劇情劇外，最近編劇就喜歡將老年戀混入其他劇種。去年年尾的Gold Digger是懸疑劇，講述60歲剛離婚的有錢女人Julia戀上36歲靚仔Ben的故事。Julia子女對二人戀情充滿懷疑，更認定與他們年紀相若的Ben一定是為了錢才靠近大他一截的母親。劇情一直推進，她的子女就發現更多有關Ben的秘密，那究竟Ben是為真愛還是「淘古井」？這正是整個劇集的重心。

ITV新劇Flesh And Blood則更進一步，用黃昏戀為背景，把「誰是兇手whodunnit」偵探劇與家庭肥皂劇串連，成為一部賞心悅目，極具娛樂性的電視劇。縱使佈局與Gold Digger很相似，但此劇以命案開場，讓觀眾知道有人死了，有事發生了，但要看到最尾一刻才會知道究竟誰是兇手，誰是受害人。

偵探×肥皂劇 賞心悅目

故事方面，基本上與其他兩部都十分接近，有關70多歲的寡婦Vivien喪夫一年後遇上了年紀相若的退休醫生Mark，一拍即合，二人決定迅速結婚，但她3個子女卻對Mark充滿疑心，因而與他發生衝突。

Flesh And Blood雖不算什麼巨作，但勝在短小精悍，用家庭肥皂劇包裝，劇情走向討好，演員的演繹出色到位，整體十分易入口。劇集只有4集，每集都用不同的角色角度出發，由他們親口說出事件發生的經過；結局亦意想不到，為劇集加了不少深度及趣味。橋不怕舊，為上年紀觀眾製作的劇一樣可以引人入勝。最重要的還是故事的細節，以及如何運用有創意的敘事手法為作品帶出新意。

文：陳Damon（chandamon.com）