祈求舞防瘟疫頌生命 舞出媽祖捨己大愛精神

媽祖，在港稱為天后，為華南沿海文化極為重要之神祇，漁民供奉祈求風調雨順。近日媽祖此話題在台灣沸騰，皆因全年最大型的宗教活動「媽祖遶境」，往時吸引百萬人次、盛况空前的台中大甲區媽祖廟鎮瀾宮，原定於月中舉行，近日因疫情蔓延而宣布延期。媽祖遶境即是神明駕神轎出巡，為期9日8夜，信眾徒步跟隨，橫跨中南部多個縣市，包括祈求出入平安、防止瘟疫等願望。這邊廂，舞蹈家閻紅霞及楊雲濤聯合編舞，約2年前開始構思以媽祖為題上演原創舞劇，疫情爆發前已在籌備，料不及當下情况變得更為切膚。

古人信奉媽祖有過千年歷史，關於媽祖的生平有多種說法。南宋《順濟聖妃廟記》提到「神，莆陽湄州林氏女」，有指媽祖乃天賜佳兒，出生時一道紅光射至。她名為林默，幼時聰穎，熟背書籍，誦經執禮，更漸漸懂得驅邪治病。有次瘟疫來襲，林默鋌而走險上山採藥挽救鄉親。楊雲濤表示，資料蒐集期間閱讀不同民間版本，當中媽祖捨己為人精神，為之深刻：「有指漁民當時有個習俗，把童男童女獻給海神，祈求平安。那是很殘忍的，媽祖見到每年被選中的家人如此痛苦，決心以自己的神力說服眾人，欲改變這現象。」楊雲濤續稱，好景不常，其父親及鄉老捕魚遇上險况，媽祖投海救得父親，自己卻未有回來。據說其屍首漂至現今台灣馬祖南竿島，湄州鄉親相信馬祖升天，後來相傳漁民遭遇狂風暴雨，見到海上冒起媽祖形象，航海者便奉祂為守護神。

拜祭媽祖 衍生祭禮步驟

「當然一直流傳下來有很多神奇的事，已成為宗教。然而，捨己為人是反映出人身上的一種神性！」楊雲濤表示，舞作較為着重突顯媽祖曾作為一個小女孩，如何以美好心靈關顧四周的人，「哪怕是今天都要面對病毒，這種精神如何發揮出來，不只為自己而想，從傳說延續出貼近的東西，正是舞作角度」。拜祭媽祖衍生各種祭禮步驟，上述媽祖遶境更成大型活動，進香團的「報馬仔」（為媽祖探路的人，是造型滑稽的丑角）、「開路鼓」音樂、「割火」及「三進三出」等儀式，相當繁複。祭祀之中，人們透過嚴格的行為規範跟神明溝通，表達敬意。楊雲濤表示，舞作參考部分儀式動作，但會以抽象手法呈現出來。

他認為日常生活可能較難進入狀態，儀式本意是讓人進入狀態，跟舞蹈要求舞者及觀者打開身心，感受當下相似：「舞蹈強調的是一種狀態，心理狀態會影響身體狀態。有時進入去到情緒的極致，有時是歇斯底里，有些也可以很安靜的。」祭祀元素為民族舞常見主題，衍生到跟當代舞蹈糅合。1995年台灣無垢舞蹈劇團首作《醮》正正以中元祭為背景，舞者們跟着媽祖進場，台上呈現火燒轎祭祀，被指「開創了台灣儀式劇場先河」，由於不少表演場地安全規條比往時嚴格，有團員表示現已很難重演。近年成立的鐵四帝文化藝術創意團隊，更把陣頭「八家將」融入街舞，一洗廟會與惡勢力掛鈎的印象，引起文化傳承之熱話。

白族「繞山林」 建身分認同

「每一個民族都有不同的祈求舞蹈，最簡單你看求雨舞可多了。不同地域的舞步可能有些相同，可是服飾、樂器、內容代表着本身文化背景，是很獨特的。」生於雲南大理、白族的楊雲濤，畢業於中央民族大學舞蹈系，曾表演大小民族舞作，當中不乏古人「表演給神看的」祭天舞蹈。楊雲濤從小接觸白族的祈求儀式，他憶述農曆四月春耕前「繞山林」（繞三靈）盛况——村子組成隊伍邊唱邊跳地上山，預祝五榖豐收；傳統族人於腰帶、衣襟、褲角、頭巾等繫上銅鈴，另配鞭或鼓擊出聲響，峰巒聳翠間發出歡樂節奏，族人也終有時間享樂。繞山林現為國家級非物質文化遺產，楊雲濤說那時只有幾歲，感到有如郊遊，印象卻非常深刻：「有些老伯伯會反串扮成老太太，因為隊伍不許女性走在前，他們都很滑稽，也有一種搞笑、娛樂的成分。」繞山林除象徵祈福，另有一種分析角度指出，這有助建立族人意識。透過地方遊藝，族人追溯五代十國時期祖先段思平建立大理國，族人之間確立在此區域的歷史意義，加上口耳相傳的神話，一同建立族群身分認同感。

韓國「處容舞」 反映階級分野

由此可見，儀式舞蹈也反映着一定的政治性。以韓國祈天的「處容舞」為例闡述，比較容易理解。韓國傳統可大致分為勞動階層、專業與知識分子以及宮廷舞，跟社會結構有莫大關係。勞動階層的「假面（即面具）舞」，多數用以諷刺地主及兩班（貴族），道出權貴時政腐敗，另亦用作祈求平安的儀式，面具多數較為滑稽親民。不過，面具舞蹈在宮廷則認真莊嚴得多。「處容舞」是宮中唯一的面具舞蹈，相傳源於9世紀新羅時期，龍王之子處容化為人形，待在宮中為王服務，有次目睹瘟神對自己妻子有非份行為，處容不但沒有生氣，更邊跳邊念出眼前境况，令瘟神大為敬佩，最後瘟神請求原諒及自動消失。故事現在聽起來有點令人費解，但處容舞由5個戴面具，身穿白、藍、黑、紅、黃衣的舞者跳着嚴肅舞步，往往於除夕儀式、國王晚宴上表演，非等閒之輩可以欣賞，同樣「假面」跳舞反映了階級分野。

從一支舞中，折射出複雜的人文關係。不過，記得有藝術家曾說，最早的劇場來自哪裏？就是一群族人圍着營火，載歌載舞謝天時，有些沒有在跳的人，開始觀察在跳的人。儀式、表演、讚美生命，不用分那麼細。楊雲濤說：「民族舞及那些祈求的舞蹈現在已成為很技術性的，舞蹈學校當課程去教，很有系統地研究，也有人當娛樂看，當然仍有些是單純為宗教。可是，不要忘記從很原始到現在，舞蹈無疑是天與人之間的連繫，包括你的身體、心神，是種溝通。」疫情重創表演藝術界別，為年尾大作《媽祖》準備的工作，大概也是此班創作者抱持的希望，盼平安渡過一切，以舞會友。

■《媽祖》

日期：12月4至6日

地點：香港文化中心大劇院

門票：$80至$480

網址：www.art-mate.net

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com