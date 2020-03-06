簡單易學 畫錯可修改

她表示和諧粉彩畫毋須技巧，易學易教，所用工具簡單便宜，「我自己也有學水墨畫，試過教其他服務使用者，發現手指不靈活的人很難操控，但和諧粉彩只需用手指畫，混色也不像水彩那麼困難」。至於用的畫紙面積才15cm×15cm，便於攜帶之餘，也不用畫很長時間。另外，粉彩可以擦掉重畫，而且顏色輕柔亮麗，無論怎樣畫也好看，學員很容易有成功感，「粉彩的好處是不用擔心畫錯，你一天不噴定畫液，都可以用擦膠改」。

今次Helena教大家畫的是雙兔賞月。她提醒，因為會用到不同顏色，在換色洗手後記得要抹乾雙手，以免沾上粉彩弄髒畫紙。

■日本和諧粉彩體驗班

時間：3小時

費用：$450位／2人同行$400位（包括學費及工具材料）

查詢：「Blissful Forest-Nagomi Pastel Art & Mindful Living日本和諧粉彩」facebook專頁

備註：每人將完成最少2幅作品

場地提供：Co-Read