半小時解放大腦 專注禪繞 為情緒鬆綁

Zentangle（禪繞畫）結合了Zen（禪）和Tangle（纏繞）的意思，繪畫時運用單色，以重複簡單的線條組合成複雜圖案。這種藝術形式由美國字體設計師Maria Thomas和有禪修經驗的丈夫Rick Roberts在2003年所創立，靈感來自在Maria一次專注作畫，有如禪修般進入冥想狀態的經驗。

引入靜觀元素 放下煩心事

美國認證禪繞導師Carrie也學過禪修和靜觀，所以平時教禪繞畫時，她會加入靜觀元素，例如上課前會跟學生做呼吸練習、伸展運動等。「因為學生都是下班後匆匆忙忙趕來，這樣能讓大家定一定神，把路上遇到的煩心事放下，以便更容易投入練習。而在畫畫時，我也會提醒他們身體是否平衡，肩膀有沒有傾斜。」

禪繞畫毋須藝術技巧，圖案方向、數量和組合隨心所欲，注重的是接納當下畫的每一筆。「大家經常會在課堂上問：『這樣畫可不可以？有沒有錯？』而我都是回答：『可以吖！』因為禪繞畫不分對錯，也毋須要跟別人一樣。到了最後，我也會請大家把作品展示出來互相欣賞，並提醒大家在讚賞別人的畫同時，不要忘記其實自己畫的也同樣漂亮。」

Carrie說她自己把禪繞畫的圖案分為圓圈、線條、空間3類，這次她將會教大家畫5種圖案，包括Hollibaugh、Flux、Pokeroot、Cubine、Bales，沒有特定格式，可以自由組合。只看名字，大概猜不出畫的是什麼，她解釋這是創辦人不想大家望文生義，阻礙對這個圖案的想像，所以圖案的名稱未必與和圖案形狀有直接關係。

■靜心禪繞課初階班

日期：3月17、24、31日

時間：晚上7:30至9:30

模式：Zoom線上互動學習

名額：6人

收費：$1080（包括工具套裝、上課及練習材料，報名後將安排速遞送達）

查詢：「CarrieFish Zentangle 」facebook專頁

備註：可另約時間自組課堂，3人成班

場地提供：Trial and Error Lab

文：李榆佳

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com