Collect：John Armleder首來港開展 「激浪」大師 超脫玩味

John Armleder是著名瑞士當代藝術家，是1960至1970年代藝壇強調概念的激浪派（Fluxus）活躍分子。他常把「I have no genre.」（我不屬任何類型）掛在嘴邊，主張藝術要生活化、超脫任何定義和分類，如流水般注入不同形態。他主張藝術要從權威中解放，作品卻受主流博物館青睞，曾在法蘭克福、那不勒斯、紐約和倫敦等著名博物館舉辦個展，最近首次登陸香港。

筆如流水 借地心吸力畫線

不諳藝術的人或覺得其作品像淋油塗鴉，但當中卻暗藏設計意念。記者留意他的筆觸，發現他很有意識地製造由上而下、流水般的線條，以多色彩交疊出層次感，變出千般美。若參考上期介紹進入畫作意境的方法，當欣賞John Armleder的作品Lake Placid時，可想像畫面的線條像密集的河流，引導觀眾進入一個未知的湖泊。此作手法稱「傾倒繪畫」（Pour Painting），把顏料倒在畫布上，然後借助地心吸力「繪畫」出線條。

另外，他在Spare Part中使用「水窪繪畫（Puddle Painting）」手法，把不同類型的油漆倒在一起，透過多重色塊，引導觀眾跨越一個又一個水窪。若細心留意，會發現畫面中有不少閃粉，他趁顏料仍濕潤時把閃粉灑進去，待乾透後呈現出不同形態。

「家具雕塑」系列散發朝氣

John Armleder樂意讓觀眾自由地解讀他的作品。他在生活中汲取靈感，從日常的快樂片段收集創意，在作品中留下歡欣的印記。在展覽中，Candy Clown和Chills屬於「家具雕塑」系列作品，畫作前擺放的裝置也是作品的一部分。例如Candy Clown前方3張金屬梯，便予人運動場觀眾席的感覺，和背後畫作中的「3位選手」相呼應，散發熱血和朝氣。他的作品為平面泛起生氣，自成一格。

John Armleder形容自己是「提出新事物、新形式或新創作策略的藝術家」，是次展覽場地設計亦有玄機。展覽場地的空間感極強，觀眾站在會場正中央，感覺就像被作品包圍，置身漣漪當中。John Armleder想透過這360度的視覺效果，拓闊彼此的視野、化解大家對藝術的分歧。

◆ John Armleder作品拍賣紀錄（見表）

◆ Clown's Way展覽資料

日期：今明兩天 （早上10:30至晚上7:00）

地點：Massimo De Carlo

香港中環畢打街12號畢打行3樓

查詢：https://www.massimodecarlo.com/exhibition/359/clown's-way

預約：2613 8062（觀賞前需預約）

■其他作品

看畫除要留意整體佈局外，也可注視細節，John Armleder喜歡在細微處給觀眾驚喜。（見圖）

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com