知多啲：劇烈運動後 提防免疫「空窗期」

到健身室運動，亦要調整使用習慣及空間，「避免與人太接近，例如用跑步機，要與他人相隔一兩排」。用完設施後，緊記做好消毒，並立即洗澡，處理骯髒衣物。

如果怕感染，戴口罩做運動又是否可行？雷雄德表示口罩對呼吸會有一定程度阻礙，如果運動強度達七八成（見註），戴着口罩運動有可能暈倒。一般長跑的運動強度達六至七成，短跑達八成，而劇烈地踏單車、打籃球等，運動強度都相當高。他提醒大家如果不戴口罩，就要做好環境衛生風險管理，例如與人保持適當距離，以免沾染他人飛沫。

他又提到，做完劇烈運動，事後恢復特別重要。若運動強度高於七至八成，會令身體免疫力短暫下降3至72小時，即「Open Window」（空窗期）效應。所以完成高強度運動後，要立刻休息，遠離人群，作均衡飲食及充足睡眠，做好運動恢復。

■註：運動強度計算方法，如下：（見圖）