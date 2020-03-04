真正smart casual 企業家「制服」示範

因為社交媒體，世界看似突然暴增了一批衣著造型古靈精怪的網紅，走千奇百怪或花枝招展的路線，又或以天賦身形作為競爭工具，以外觀爭取曝光率，但有多少實力則見仁見智。在另一平行時空，也造就了一班同樣年輕的初創企業創辦人及CEO。今時今日，走到各大共享工作間中也可以看到為數不少的startup企業。他們走的並非完全平實路線，而是踏實得來靈活，予人一種「nerd hard play hard」的氣質及魄力。這班startup CEO相比網紅而言，既有才華但形象造型不會太離地，魅力不亞於網紅，卻更多一分親切感。

從Steve Jobs的半樽領上衣說起

社會規則改變了，素來以西裝為正裝的置裝規條，亦不適用於一眾初創企業家身上。當中為科技產業CEO帶來形象變革的，該是蘋果電腦創辦人Steve Jobs，多年來他以半樽領黑色針織及牛仔褲，建立他作為矽谷企業家的形象，簡單而不失踏實。他穿的訂製針織衣服，便包括Brunello Cucinelli出品。其後Brunello Cucinelli與矽谷亦像是建立了一種形象上的關係，如facebook創辦人Mark Zuckerberg亦按同一套路，出席公眾場合時大多穿上灰色T恤及連帽衛衣，亦同樣由Brunello Cucinelli訂製，成為營造個人形象的制服。他們兩人也以不斷重複的衣著，建立形象——就像不少時裝人重複同樣的衣裝，塑造潮流形象。

矽谷企業家選擇看似無甚特別卻以品質為本的品牌，有多個原因。在流動為本的世代，為了方便出外公幹，舒適耐穿、節省選擇時間、換與不換亦不為人知的服飾，正好是一種出於實際和實幹的考慮。良好的質料及簡潔剪裁的衣服本身，已能塑造正裝帶來的莊重感，而且人人能駕馭，是真正的smart casual。簡潔的形象亦像是矽谷企業家作風的最佳比喻：看似簡單卻別具實力，一如各種電子產品及應用程式，外形大多簡潔，但重要的是內涵及技術，一如精紡編織而成的素材。以羊絨作為主打素材、以運動休閒（athleisure）為設計風格的Brunello Cucinelli，加上有矽谷教主Steve Jobs及Mark Zuckerberg親身示範，難怪成為一班初創企業的形象制服選擇。

科技人性平衡有趣連結

但矽谷與意大利羊絨品牌可以怎樣掛鈎？或者可以由「人性」一詞作為出發點。矽谷神奇的地方，在於雖然以科技為本，但不少矽谷人對哲學、心理等人文學科的興趣比想像高。如Walter Isaacson所寫的Steve Jobs傳記中，便記載了不少他與印度、襌修等跟靈性相關的牽繫。

在科技將人物質化的同時，亦需要「人性」在另一邊平衡。在2018年，矽谷與Brunello Cucinelli便發生了一個有趣的連結，由Salesforce（客戶關係管理網絡企業）創辦人Marc Benioff邀請Brunello Cucinelli本人到三藩巿Dreamforce可持續發展會議就人性資本主義（humanistic capitalism）作演說，談矽谷能如何將同等理念應用到科技產業範疇，而該會議的2017年度重點講者是Michelle Obama（美國前任第一夫人）。

「我本身來自一個無水無電的農民家庭，當時雖然窮苦，卻充滿愛和尊嚴，亦能與大自然的收成和諧共存，貼合自然法則。生活也未有受電子化及機械化影響，很自然地能以人性為本。沒有電視機的農村生活，能讓人投入大自然的日落美景，一家人能共融談天，亦能與鄰里相見談笑。直到現在，我仍對這些兒時所見印象深刻。到我15歲那年，舉家搬到城巿，父親亦由田地轉到工廠工作，我們一家的生活翻天覆地，父親下班回家時亦會感嘆為何在工作時要受人羞辱。這個體驗亦成為我重視『人性資本主義』的原因，希望能讓大家在工作時惑到人性和經濟上的尊嚴。」Brunello Cucinelli談及他的人性資本主義初衷時說。

員工準時下班 放工後禁傳電郵

Brunello Cucinelli其後創立其品牌王國，多方面實踐他的人性資本主義。由員工需準時下班、下班後不能傳電郵，到復修品牌發源地Solomeo及引入回收水源的製作系統，在員工及環保方面，均實踐人道主義。正是這種運作模式，吸引了極端數字化的矽谷企業作為借鏡。「基本上，我可以3個關鍵概念來概括我的主義，就是公平利潤、無損人類，以及盡力保持倫理、道德及尊嚴。當中包括不過分增長、保持工作與生活的平衡等，讓人能活得有尊嚴，並同時對公司及環境帶來可持續發展。一言以蔽之，就是人與人、人與大自然和諧共存。」

「約2016年，Marc Benioff及Kevin Systrom（Instagram聯合創辦人）等矽谷人邀請我到美國參加晚宴，並希望我能解說人性資本主義，同場有Reid Hoffman（LinkedIn聯合創辦人）等人。當時我說你們就好像活在500年後的Leonardo da Vinci，是當代的天才，亦是人道主義的代表。只要你們能為自己的科企注入人性元素，便能真正成為21世紀的天才。」

Brunello Cucinelli其後到美國與Amazon創辦人Jeff Bezos會面。「本來以為這是一個簡短的會面，最後卻歷時3小時，其間無電話打擾，讓我們產生一個想法——在一個無任何外界干擾的情况下，談談我們在數千年後能為人類建立些什麼。每個民族也有不同的文化遺蹟。我們作為創新先驅，又能做些什麼，為世界帶來更長遠的發展？」Cucinelli說。於是2019年，他於品牌總部舉行了Soul Syposium研討會。

運動風格加低調柔和自然色系

除了是這種精神上的「人道」交流，作為設計師的Brunello Cucinelli如何理解品牌的獨特基因，吸納到這批科技CEO？「雖然不少科技CEO依然走『制服』路線，但近年開始有所改變，變得更現代。我能說的，是他們早期大多只穿T恤，現在則加多了西裝外套作配襯。我們品牌吸引到一批年輕矽谷人的主因，除了是品牌本身的運動風格及去商標設計，柔和的自然色系及天然素材亦是關鍵，低調卻溫柔。大家除了共享人道主義外，亦有相約的審美觀。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：廖偉龍

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