副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

論盡教育：活出意義來

【明報專訊】經過中環書店，看到推介書《活出意義來》。作者是精神科醫生弗蘭克，內容敘述他在集中營生活的感悟。小婦人讀到「曾經擁有過無數輪明月，卻不曾駐足觀賞；擁有自由，卻不曾感受活力；擁有健康，卻不曾珍惜生命」這幾句話，感觸得掩卷呆了好一陣子。

王師奶不是寫書評，只為書名聯想翩翩，想到今日的教育，教師們有沒有和學生討論何謂「有意義的生活」？知道何謂「有意義的生活」，才會活出意義來。多年前看過一本普立茲獎得主Tracy Kidder寫的Among Schoolchildren，其中一章是寫一個任教於美國平民區小學的克利絲老師，學生家庭大多貧困，克利絲來自基督教家庭，充滿悲天憫人情懷，她努力工作，希望學生藉知識脫貧，改善生活。我們不否定克利絲老師良好意願，但教育意義是否僅止於此？生活的意義是否僅止於房子、車子？殘酷的現實最是無情，任克利絲老師如何努力，脫貧率也不會高到哪裏。今日香港，任有千百個滿懷慈悲的克利絲，有用乎？即使所有學生都脫了貧（發夢無咁早），這就是「有意義的生活」？

教育不單是脫貧

有人誤會小婦人成日鬧人是逞一時口舌之快，自問雖非賢良淑德，也算溫柔敦厚，而且仲宅心仁厚添！小婦人憂心忡忡的是香港教育前途：教育決策者的苟安；教育工作者的短視。鐵口批命：無得救。說得性起，王師奶又開始吐逆耳的忠言：殖民地時代不算，香港教育揸fit人有羅范椒芬、李國章、孫明揚、吳克儉和楊潤雄。楊潤雄任期未滿，只能推測，不宜論定。其餘4人，有邊個為香港教育作出過石破天驚的貢獻？羅范志大而躁，李國章霸氣凌人，孫明揚hea住小修小補，吳克儉志在山水。人人都在做官，過日辰，眨下眼就5年，誰在任時為香港教育幹過「活出意義來」的事？

回頭說校長和教師們，雖然校長和教師醜聞不斷，王師奶仍深信好校長和好教師不少，像克利絲那樣慈悲情懷的很多，他們有沒有教學生「活出意義來」這道理？沒有。沒有的原因很多：可能他們短視，不知道教師除了知識的傳授外，還有更重要的責任是「育人」，引導學生培養完整的人格，教他們活出有意義的人生。教育不單是脫貧，是教他們活得有意義，不枉此生。王師奶知道對教師們這樣要求有點過分，也許他們不是不懂，而是太忙；也許是真的不懂，以為教師的責任只是知識的傳授，最偉大的成就是把學生送入大學。

書中有一節是講述在集中營大家都飢餓的時候，一個小童靜俏悄地把手中的麵包分給弗蘭克，弗蘭克感動得流淚；王師奶小學上中文課時，有一課描述荷蘭一個小孩看見河堤有一小洞漏水，荷蘭地勢低，漏水會釀成災害，可能崩堤，甚至淹沒整個國家，他把手指塞住小洞，不讓河水流入，辛苦的捱了一段很長時間，直至有人發現。這些都是不經意的自發，善良的人性「活出意義來」。因SARS犧牲的謝婉雯醫生及今次武漢肺炎自動請纓加入dirtyteam的醫務人員，都為生命加上意義。

觀乎今日議事廟堂之內，政府唯唯諾諾之輩的高官群中，誰懂得「活出意義來」的高尚情操？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

相關字詞﹕教育局長 教育局 活出意義來 名人KOL 王師奶 論盡教育

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