副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：給25歲女兒的信

【明報專訊】雖然我習慣每年都給大T你寫一封生日信，但今年這一封，我竟不知道寫什麼作開場白。媽媽先祝你生日快樂，只願你一生日日都快樂！

之所以堅持每年為你及小T寫生日信，不瞞你說，當中並沒有樂此不疲的成分。我只是想為自己留紀念，怕有一日我老人癡呆，仍可以日日重讀，感受你兩姊弟帶給我的一切快樂。我的人生，因為有你兩個的存在，賦予了不一樣的價值和意義。

已經25歲的你，在我眼中，依然是個BB。我多麼想能夠牽着你的小手，守着你護着你，保你一生快樂無憂。只是人生路萬水千山，沒有人可以陪伴走畢全程，媽媽有幸陪伴你走了你的前半生，是我莫大的福氣。人生無常，來匆匆去匆匆，總有一日要別離，只是未必有機會好好和你道別。說走就走夠灑脫，非常切合我性格，想念我的時候，就看一看我每年給你寫的信吧！

知女莫若母 只想你能快樂生活

如果人生真有劇本，除了一定要做主角之外，編劇導演及監製都要一手包辦。還有，不要像我一樣，寫一個那麼難演的劇本，設計一個那麼為難的角色。你是大智若愚，傻人自有傻福，希望你能夠一輩子傻下去，找到一個懂得欣賞你的傻伴侶，當然是一大樂事；若然遇不上，一個人逍遙自在過日子同樣快活。記住一心一意，拒絕三心兩意，是對自己的要求，更是對伴侶的要求。不強求、不認命、隨遇而安，這種生活態度，很適合你的性格。知女莫若母，聽其他人的話不能作準，聽你阿媽即是我的話幾時都不會錯。

創業難，守業更難，你的韓國護膚品生意要上軌道雖然還有好大一段距離，但始終都能夠起步了。能走多遠，就要看你有多少毅力和堅持。見證着你的成長，我知道你一步一步走過來，有多麼的不容易。但我不管有多心痛，都只能狠心看着你掙扎，從跌碰中跌倒中爬出來站起來。你比我想像中獨立、堅強，多謝你成就了我的驕傲。

自小不喜歡讀書的你，竟然能夠讀到大學畢業絕對不簡單，可見興趣的力量之大。所以把握機會發揮所長，跟着興趣走，即使荊棘滿途遭受挫折挫敗，你都能夠鬥志高昂興致勃勃繼續走下去。

自己快樂自己爭取

千言萬語，我希望你好好記住，自己的快樂自己追求，不必理會在乎別人的眼光評價，不由其他人定義，毋須乞求施捨憐憫，勇於活出真我。擁抱失敗，敢作敢為，沒有錯過的人生，是沒有活過的一生，秉承我的大無畏打不死精神，不求無過，只求無悔，痛痛快快瀟瀟灑灑，多好！

25年，看着你從出生像一個粉糰般，不斷膨脹到今日亭亭「肉立」，不得不讚美造物主的奇妙！想深一層，媽媽決定祝你豐衣足食，心廣體不胖，日日有食神，快活過神仙！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

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