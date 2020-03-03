副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處

【明報專訊】不經不覺，孩子因為新型冠狀病毒肺炎肆虐而停課個多月。減少外出雖然較能保障身體健康安全，但有如「坐困愁城」中，較年幼的只目睹家長如何為搶購口罩、清潔用品而奔波，青少年更加要幫忙協助。孩子雖然感到憂慮，但卻未必願意談論自己的感受，可能因為：

1. 擔心其他人根本不想聽、或沒有時間聆聽

2. 認為其他人應該知道疫情會使人傷心、不安或憤怒，毋須多談

3. 尋求協助是軟弱或恐懼的表現

4.害怕一談起事情，自己就會感到悲傷或恐懼，更害怕自己一旦開始驚慌、哭泣，就難以回復平靜

5. 覺得別人反正幫不到自己，不必多提

四大元素助消孩子憂慮

要消除孩子憂慮，願意分享自己的感受，家長需要從S.A.F.E. 四大元素出發：

【S】Sense of Security

建立安全感：家長首要讓孩子感到安全和安心，在此段紛亂無常的時間，可從多加聆聽、精準回應和陪伴遊戲3方面，讓孩子感到安穩

【A】Allowance

對要求寬容：因應疾病疫情所產生的困擾和壓力，孩子精神狀態會變得鬆散，不能夠集中精神去完成日常工作如做功課、學習和協助家務等。因此，家長要給孩子多一點寬容，調節對他們在行為、情緒和學習上的要求，多一點關心與支持，幫助孩子穩定心情

【F】Familiarity

維持熟悉感：孩子除了要接受必要的日常生活和衛生習慣的改變（如：上街一定要戴口罩等），家長宜盡量讓孩子在其他生活環節中保持熟悉和有秩序感覺，有助孩子適應轉變，亦能夠幫助孩子減低焦慮和壓力

【E】Emotional Regulation

助調節情緒：協助孩子有正面想法（如：疫情會過去、醫護很專業）和紓緩不安（如深呼吸、畫心情、聽音樂）來調節情緒外，提升孩子在事件上的「掌控感」，尋找可以由自己控制之處（如正確洗手方法）。當找到時就盡自己所能，盡全力去「控制」，這樣能減輕無助無望的想法，同時更有信心和鬥志去面對和處理

因應新型冠狀病毒疫情，本中心出版了親子故事書《疫境童行：兒童及青少年應對病毒心理支援手冊》及《抗疫同行》，有興趣讀者可到以下網址：www.eduhk.hk/ccfs/view.php?secid=53422&u=u

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

相關字詞﹕武漢肺炎 家庭有教 名人KOL 張溢明 林俊彬

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