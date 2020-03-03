副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？

【明報專訊】新生兒頭顱由多塊顱骨組成（圖1），這些顱骨由柔軟的薄膜連接，中間虛位為「囟門」，這些縫隙與囟門具有伸縮彈性，容許顱骨與顱骨相互移動和重疊，有助嬰兒出生時通過狹窄的產道，並留下空間給腦部繼續發育，可塑性高。然而，剛出生的寶寶大部分時間都是在睡眠中度過，若長時間保持在同一固定睡姿，如仰臥時頭部慣性轉向右邊，右枕骨會因長時間被壓而變得扁平。如情况嚴重，就可能變成「扁頭綜合症」（Plagiocephaly），徵狀包括枕骨一側扁平，雙耳一前一後、額頭前凸和大細面（圖2）。今期為父母介紹幾個預防和改善辦法，避免寶寶睡扁頭或頭顱變形。

1. 預防

˙讓寶寶的頭兩邊轉：放寶寶在嬰兒牀上睡覺、餵奶或攜抱寶寶時，都要兩邊交替，讓寶寶的頭均衡地兩邊轉

˙多轉換姿勢：盡量減少仰臥，讓寶寶體驗不同姿勢，如側臥、坐、趴等

˙善用Tummy Time：寶寶醒着時，可放他趴着玩耍，利用玩具吸引寶寶，鼓勵全方位的頸部旋轉。若寶寶不夠力，可放一卷毛巾在寶寶脇下，幫助撐起上身。值得一提，俯臥除可防止寶寶睡扁頭外，更可鍛煉寶寶的背、頸、肩、臂和手力，促進大肌肉運動技能的發展

2. 改善

˙適度輕輕按摩寶寶的頸、面和頭部，以放鬆繃緊的肌肉和筋膜

˙若寶寶只喜歡朝一個方向看，在不同姿勢都要多吸引他把頭朝向另一側看，又要鼓勵他多用這一側的手，讓他兩側均衡發展

˙側躺在扁平頭對側，可有效地加壓在突出的後枕，重塑頭形

（注意：以上訓練，應在成人看顧下進行）

把握1歲前治療黃金期

一般來說，當寶寶長到4至6個月大，開始翻身和坐起，因為平躺的時間減少了，壓扁了的頭形會慢慢矯正過來。但是，如果寶寶扁頭情况比較明顯，就需要接受醫生的診斷及物理治療，嚴重個案可考慮使用特別訂製的矯正頭盔（圖3）。治療「扁頭綜合症」的重點，除了改善外觀，也強調緩解眼球和耳朵兩側長期受到不平均的壓力；加上頭顱變形，雙耳和雙眼位置不是平排而是一前一後，都可能影響視覺、聽覺和前庭覺的正常發展，甚至出現斜頸，所以要好好把握1歲前的治療黃金期。

文：陳梅筠（註冊物理治療師、香港物理治療學會兒科專研組）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

相關字詞﹕嬰兒 扁頭綜合症 兒科 物理治療 名人KOL 童途有「理」 陳梅筠

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