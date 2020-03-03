副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近

【明報專訊】最近家中偶爾出現兩頭獅子互相吼叫的情况，小獅子不知怎的，在爸爸想與他互動時會大吼「唔要爸爸」、「唔畀」，並且推開爸爸，有時大獅子忍不住會吼回去，然後兩頭獅子都帶着壞情緒繼續做自己的事。曾有兩次我認為丈夫的反應太激動而制止了他，丈夫對此感到不滿，認為我偏袒兒子。但在我眼中，成人的自控能力應該較高，當然是先制止丈夫繼續發怒會較有效平息局面。可是，在丈夫眼中，卻覺得我處理不公，只是「話」他卻不「話」兒子。

兒子盼爸爸陪伴 得不到滿足「吼叫」

就在處理父子二人的「爭執」後，那夜我跟兒子單獨談了一陣子。兒子表示不喜歡爸爸罵他，也不喜歡爸媽忽略他，要他獨自玩玩具。隔天，我在兒子面前告訴丈夫兒子的感受，然後再細心觀察兒子跟丈夫那天的相處。我發現，每每丈夫與兒子玩耍，大家相處甚歡，但當丈夫自顧自地做事，往後兒子便較易拒絕他。我把觀察的結論告訴丈夫︰「兒子太想跟你在一起卻得不到滿足，又不喜歡爸爸拒絕他。」那天以後，丈夫稍微調整了處理事情的優先次序，先陪伴兒子，玩夠了再做自己的事；兒子對丈夫亦未有之前的吼叫。看來兒子需要的，正是爸爸的陪伴，只是無法好好的表達出來。

了解孩子需要 刻意控制情緒

了解孩子因什麼事導致他有這樣的情緒反應，是家長一門重要的功課。有研究指出，父親一般對情緒有較少的意識，而且較不認為需要情緒指導（emotion coaching）。有趣的是，父親對於情緒指導的取態，就其自身行為、子女的行為，會較母親所作的回應，影響來得更直接。有些證據指出，父親面對子女的情緒時有較多的懲罰性回應（ punitive responses） 及較少支持性的回應（supportive reactions）。

事實上，父親怎樣回應子女的情緒、他在家中如何表達，都受他對情緒指導抱持的態度所影響。而這個態度，又可反過來藉父親的個人情緒反應、子女待人接物的社交態度，而推估得到。

自從丈夫記得兒子是因為渴求他的陪伴，但得不到滿足所以惡言相向後，我感到丈夫會在情緒出現時，刻意提醒自己要好好控制。如此，既不會忽略兒子的真實感受和需要，同時也能成為兒子學習如何表達情緒和需要的榜樣。

參考資料：

Baker, J. K., Fenning, R. M., & Crnic, K. A. (2010). Emotion Socialization by Mothers and Fathers: Coherence among Behaviors and Associations with Parent Attitudes and Childrens Social Competence. Social Development, 20(2), 412–430. doi: 10.1111/j.1467-9507.2010.00585.x

文：文麗兒

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

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