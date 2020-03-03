副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

半個瑞典人：熟得太早

【明報專訊】我們一家五口，3個女兒分別為16、14及8歲。我們常常在吃飯時聊天，什麼也聊，不時上演這樣的畫面：爸爸談及年經一代同事的工作特色，媽媽埋怨老一輩同事的古老工作特色兼對面街又修路，大女說數學老師上堂從來無點名，二女一輪嘴列出辯論功課的正反論點，細女舉手想說話但無人理會。有時三把嘴同時發聲，有時長枱分為左右論壇，有時一餐晚飯講得太多，結果收拾完畢累得我趕着去睡。

16歲女兒感嘆人生

某天話題講到入大學，二女一輪嘴：「那麼快啊明年我便升9年班之後高中之後大學我也不知揀什麼科好如果揀錯點算然後工作然後如果不喜歡那份工點算……」

「這就是人生啊！歡迎加入。」我把這句話及時反芻，心想無謂掃少女的興，豈料身旁大女悠悠然說：「是啊，就是這樣啊，人生啊老友。」果然是在我肚內窩了9個月，居然copy and paste足媽媽的暗黑心聲，就連語氣也老氣橫秋過我的老同事。

咪住！但你明明得16歲！閃電間阿媽我忽然給雷神一手扯回到16歲，那時我在做什麼？大笑大吃大睡，常缺9點的課，幫3個小學生補習，依然好窮，死線前趕功課，考試前趕讀書。大概就這些。14歲的我有想過將來工作嗎？16歲的我有想過人生嗎？當然沒有！

雷神回力槌一擊，將我打回2020年我和瑞典男人攜手建立的家，號稱幸福在最北之家。閃電間我百感交集，大女二女這一代少年面對的世界，是一個什麼的世界？於大女對人生的悲觀按語，霎時間我不知如何回應。到底是丈夫定力夠，他又耍出絕招，將對方論點加個問號拋回：「是嗎？就是這樣嗎？」

我索性接招，但採取輕鬆語氣回應二女對未來的連鎖焦慮：「是啊，揀錯科咪轉科囉，工作不喜歡便找另一份囉，唔試過又點知，錯完下次咪唔會再錯囉。」事後檢討，自覺有點長氣。

之後我們沒再特意討論下去了，大女二女回房去，我問丈夫：「你16歲那時在做什麼？」他又出絕招：「你呢？」我識做又接招：「吃喝玩樂，你有沒有想工作想人生？」他搖頭，我搖頭。「為何這一代這麼樣？這個世界究竟有幾壞？叫他們如何面對？我們為人父母又如何面對孩子的悲觀？當年我們的父母也不用擔憂這些。」後來我愈講愈多，收拾晚餐時好頹喪。

年輕人：我們這一代危機四伏

話說早前在斯德哥爾摩家具展上，給某大學名為Crisis （危機）的展覽吸引着，在場那個22歲男學生向我介紹：「我們這一代面對危機四伏的世界，感到焦慮徬徨無助……」我打斷他：「真的是這樣嗎？」他重重的點頭。

其實我是知道的，我當然知道，故鄉之城有無數年輕人，自去年夏天沒能再自由自在地吃喝玩樂。面對被迫熟得太早的年輕一代的疑慮，但願我們大人懂得回答。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

相關字詞﹕名人KOL 半個瑞典人 周游

上 / 下一篇新聞

鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
紮實基本功 旋轉得心應手
紮實基本功 旋轉得心應手
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
為何春天 常下毛毛雨？
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
知多啲：何謂相對濕度？
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
部分中學升中面試改動
部分中學升中面試改動
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：門票費用支持慈善團體
活動推介：門票費用支持慈善團體
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
媽媽維特：炮彈下的笑聲
媽媽維特：炮彈下的笑聲
民房四寶：疫情下仍可活出愛
民房四寶：疫情下仍可活出愛
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
辣媽CEO：給25歲女兒的信
辣媽CEO：給25歲女兒的信
論盡教育：活出意義來
論盡教育：活出意義來