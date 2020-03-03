半個瑞典人：熟得太早

16歲女兒感嘆人生

某天話題講到入大學，二女一輪嘴：「那麼快啊明年我便升9年班之後高中之後大學我也不知揀什麼科好如果揀錯點算然後工作然後如果不喜歡那份工點算……」

「這就是人生啊！歡迎加入。」我把這句話及時反芻，心想無謂掃少女的興，豈料身旁大女悠悠然說：「是啊，就是這樣啊，人生啊老友。」果然是在我肚內窩了9個月，居然copy and paste足媽媽的暗黑心聲，就連語氣也老氣橫秋過我的老同事。

咪住！但你明明得16歲！閃電間阿媽我忽然給雷神一手扯回到16歲，那時我在做什麼？大笑大吃大睡，常缺9點的課，幫3個小學生補習，依然好窮，死線前趕功課，考試前趕讀書。大概就這些。14歲的我有想過將來工作嗎？16歲的我有想過人生嗎？當然沒有！

雷神回力槌一擊，將我打回2020年我和瑞典男人攜手建立的家，號稱幸福在最北之家。閃電間我百感交集，大女二女這一代少年面對的世界，是一個什麼的世界？於大女對人生的悲觀按語，霎時間我不知如何回應。到底是丈夫定力夠，他又耍出絕招，將對方論點加個問號拋回：「是嗎？就是這樣嗎？」

我索性接招，但採取輕鬆語氣回應二女對未來的連鎖焦慮：「是啊，揀錯科咪轉科囉，工作不喜歡便找另一份囉，唔試過又點知，錯完下次咪唔會再錯囉。」事後檢討，自覺有點長氣。

之後我們沒再特意討論下去了，大女二女回房去，我問丈夫：「你16歲那時在做什麼？」他又出絕招：「你呢？」我識做又接招：「吃喝玩樂，你有沒有想工作想人生？」他搖頭，我搖頭。「為何這一代這麼樣？這個世界究竟有幾壞？叫他們如何面對？我們為人父母又如何面對孩子的悲觀？當年我們的父母也不用擔憂這些。」後來我愈講愈多，收拾晚餐時好頹喪。

年輕人：我們這一代危機四伏

話說早前在斯德哥爾摩家具展上，給某大學名為Crisis （危機）的展覽吸引着，在場那個22歲男學生向我介紹：「我們這一代面對危機四伏的世界，感到焦慮徬徨無助……」我打斷他：「真的是這樣嗎？」他重重的點頭。

其實我是知道的，我當然知道，故鄉之城有無數年輕人，自去年夏天沒能再自由自在地吃喝玩樂。面對被迫熟得太早的年輕一代的疑慮，但願我們大人懂得回答。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]