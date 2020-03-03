副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

民房四寶：疫情下仍可活出愛

【明報專訊】「博士，這一家不用安排義工去探訪。他們出了一些狀况，我稍後會去跟進這個家庭。」教會牧者說。 隔着電話，也聽得出她心裏那份不安。

這段日子，人心惶惶。筆者所事奉的機構如常作外展探訪，把籌集得來的口罩、防疫消毒用品帶給住在板間房、天台屋、劏房等有需要的基層鄰舍。牧者說的「那一家」一直在我們的探訪名單內，往窗外看，天一片灰，想起這個家庭的獨子，還是個小男孩。早前得知這個原本一家三口的家庭正經歷哀傷，因為小男孩的爸爸在農曆新年時因病去世，使早已困乏的心靈更是徬徨，口罩對他們來說已不再重要。牧者的話縈繞着我心，「他們出了一些狀况」，可會是什麼呢？

小男孩一個月內痛失雙親

這個早上，天仍是一片灰，到醫院殮房門外，等候參加小男孩爸爸的告別禮。來送別的，不是他的親人，而是來自不同教會，曾經探訪過、關心過這個家庭，視他們為朋友的弟兄姊妹。因着疫情緣故，醫院的小禮堂暫停對外開放，我們只能夠站立在殮房與靈車之間，在那個地方，作最後的瞻仰與道別。然後，就一起到火葬場。我回望捧着遺照的小男孩，他一直垂着頭，像在逃避目光，也在強忍眼淚，想起牧者的話，「他們出了一些狀况」。

火葬禮在冰冷的禮堂內舉行，大家都不多說話，只好用詩歌來表達安慰，望着前排小男孩孤獨的背影，實在感到淒涼。忽然想到，為何會是孤獨的呢？他的媽媽呢？主禮牧師徐徐走到台前，打開手上的筆記簿，對大家說：「我所預備的講章原是寫給一位剛失去丈夫的太太，希望給她一點安慰、一點鼓勵，沒想到，她於兩日前也不幸辭世……來不到參加今天的喪禮。」牧師望着坐在最前排的小男孩，哽咽着，嘴唇在口罩下震動。 「他們出了一些狀况」，這個小男孩在不到一個月，先後失去了父親和母親，成為了孤兒，而他，只不過是個孩子。人要明白生命無常、明白珍惜眼前人的道理，然而，對於這個小男孩來說，怎樣看，也是太早、太重的功課，他不明白，也不想去明白。由衷感激牧師對小男孩的幫忙，在等候社署回應如何幫助小男孩的這段日子，牧師把他接回家中暫住，與師母一起給他保護和安慰。

以愛化解口罩下恐懼與疏離

過去這個月，我們的生活都被疫症所帶來的恐懼和憂慮佔據，很多時候我們只看見口罩的重要，卻看不見口罩下那人的需要。疫症，使人彼此隔絕、疏遠，因為大家都害怕被感染，在不知不覺間失去關心別人的能力。這個喪禮，給筆者再一次的提醒，弱勢家庭所面對的生活困難，是不會因為得到口罩而消失，他們等待的不只是別人轉贈的口罩，而是更真誠的關懷和幫助。疫情下，我們仍然可以選擇活出愛。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

相關字詞﹕喪禮 疫情 歐偉民 名人KOL 民房四寶

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