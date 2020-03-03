副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

媽媽維特：炮彈下的笑聲

【明報專訊】孩子天真爛漫的笑聲，從來是照亮一切的陽光。誰會想到，一段3歲女孩與爸爸狂笑的視頻，所訴說的卻是最深刻的絕望和無助？

這個2月天，香港的孩子們多數時間留在家中，出門落街幾乎被公認為自暴於危險中的行為。然而，世界上有一個被大多數人遺忘的國家，一整代孩子可能自出娘胎，都沒試過一天可以無憂無慮地外出玩耍。

在內戰長達9年的敘利亞，隨時隨地落到頭上的炸彈，無時無刻不在威脅孩子們的生命。巨大的生靈塗炭，卻只有化成不斷上升且讓人麻木的數字。偶爾或有一兩幀圖片，像是幾年前一名3歲小難民如同睡着般伏屍沙灘的相片，也許會喚起廣大群眾的憐憫。但大多數時候，我們卻可能是連戰爭打完了沒有，都沒有概念。

當肺炎疫情的恐懼淹沒我城，幾段由一名敘利亞父親發出的視頻，卻讓我們看到什麼是真正在悲痛中求存。32歲的他有一個尋常的名字阿卜杜拉‧穆罕默德，一家居於反政府軍據點所在的伊德利卜，該省因政府軍的收復行動而陷入激戰，平民居住的地方幾乎天天遭到空襲和炮擊。

戰機聲化作遊戲 免女兒恐懼

為了保護3歲女兒薩爾瓦幼小的心靈免受恐懼蠶食，視頻中的他和天真的小薩爾瓦，玩了一個猜聲音的「遊戲」。每當有戰機或爆炸的聲音傳來，父女兩人都會相視而大笑，爸爸問女兒，那是戰機空襲的響聲，還是迫擊炮的炸彈聲？然後兩人互道：「那戰機真好笑啊！」就像在分享一個令人噴飯的笑話。

他解釋道：「我決定教薩爾瓦玩這個遊戲，是為了保護她的心理狀態免於崩潰，免受恐懼相關的疾病影響。她是個不知道什麼是戰爭的孩子。」他說，一年多前的開齋節，薩爾瓦看到鄰家孩子在玩煙花，碰巧傳來爆炸聲。之後每次有炸彈聲，他都會拿手機出來逗她，說是孩子們在玩開齋節的遊戲，並教她大聲發笑。

像許多看過視頻的人，我深受這位爸爸的用心良苦打動，也為這背後的人道災難而痛心。是的，就像前文談到的意大利電影《一個快樂的傳說》裏的那位偉大爸爸，阿卜杜拉也是竭盡所能去保護孩子心靈。同時，不管他在視頻中跟女兒一起笑得如何歡樂，如果仔細看他那瞪大的眼睛，就會在當中看到悲痛和無助。

那就好像是，在面對巨大的不幸時，為了阻止自己哭，而強迫自己笑。他的內心承受着多大的壓力？「她會透過看我的反應，來了解發生了什麼事。如果我開心，她就會開心。如果我笑，她也會笑……如果我害怕，她也一樣。最糟的情况是，炮彈炸中了我們，但起碼我們也是開心地死去。」

苦難中發笑 堅強還是扭曲？

同樣令我深思的是，雖然孩子此刻免去了害怕和哀傷，但久而久之，又會否變得對殘酷的事麻木不仁？沒有恐懼真的是好事嗎？面對苦難而習慣發笑，是一種堅強，還是一種扭曲？但換了我是那位爸爸，我又可以怎麼辦？

我只知道，我沒能力真正代入他的處境，也不能給出一個好答案。我們，都只是能力有限的人。我只能為這個飽受折磨的國家送上祝福，同時提醒自己，勿忘他們的苦難。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

相關字詞﹕敘利亞 抗疫 名人KOL 葉杏麗 媽媽維特

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