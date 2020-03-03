副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

特教樂與路：逐夢難，夢才會甜

【明報專訊】陪着學生追夢的日子裏，不是每個學生都是如斯積極堅毅，也不是每個都能順利圓夢，當中有半途而廢或迷失，花利亞就是其中一個例子。

花利亞，南亞裔的中六學生，先天患了腦麻痹症，右半邊身不太靈活，但性格活潑好動。她好奇敢試的性格，往往容易被老師留意，邀請她參加不同的比賽。無論運動比賽或朗誦比賽，她都能獲得不俗的成績，因此成了學校其中一顆「星」，但凡事沒有絕對，星的光芒讓她覺得理所當然的亮。

中三那年，她看見學長摩菲亞戰勝肌肉萎縮症的限制，創作繪本，並獲得出版社贊助，出版繪本。於是，她主動找我，希望能像摩菲亞一樣追尋自己的夢想。她說：「我不懂繪畫，但我喜歡寫字，喜歡中國書法。」原來，她想當書法家。於是，我從文房四寶開始介紹及示範，又給她欣賞好幾位書法家的字及畫，她看得目瞪口呆，當我正想為她準備練習工具時，她指着墨硯，說：「我想用這個！」如是，她開始磨墨書畫線條，說真的，她磨墨的模樣充滿了不合邏輯的美感。

得來太易 常缺席書法課

上書法課半年，她的基本功掌握不錯，磨墨控筆都做得很穩定。一次機緣巧合下，認識了一位書法老師——王老師。王老師願意教她，並特意安排在暑假期間給她上課。我當然滿心歡喜，帶她到書室試課，她也很喜歡，於是，她便開始在暑假上書法班。怎知道，8月中，我收到一通電話，電話裏的王老師怒氣難消地告訴我，花利亞沒有好好上課，多次自行改動上課時間，缺課的藉口多多，王老師教訓她，她總會道歉，承諾不會再犯；可是，重蹈覆轍的錯誤讓王老師生氣不已，喊道：「她浪費金錢時間之餘，還影響了其他學生的學習態度。」我自覺慚愧沒有好好管教她，連忙賠不是。經過多番了解後，我發現花利亞蹺課的原因，原來是貪玩，但另一原因是她得來太易，不懂珍惜。

經過黑夜 星的光芒照得更遠

往後半年，我只指導她練習書法基本功，也不再為她找資源去進修或參加比賽，讓她還原基本步。她試過提出參加夢想計劃，但都被老師拒絕。她自覺被放棄，學習態度變得消極。我看在眼裏便跟社工找她傾談。原來她有很多的不滿，覺得自己已道歉，應獲得原諒，承諾了沒下次就應該足夠。

我和社工都認真地說：「我們會觀察你的表現，直至你的表現能讓我們挽回對你的信心。」

她隨即問：「怎樣可以挽回你們的信心？」

社工說：「那你就更要認真思考。」

往後，她每天練習書法兩遍，完成後發圖給我看，從不間斷。縱使她在齋戒的日子，大清早便練習書法，原來書法成了她生活習慣之一。一年過去了，我跟她說：「有老師提名你參加夢想計劃，我同意。」看到她興奮無比的眼神，這是得來不易的認同。經過黑夜，星的光芒照得更遠。當書法家的夢路途雖遠，但願這點星光堅定不移地繼續發亮。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

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