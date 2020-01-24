本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長

有幸認識一些爸媽，覺得在做足安全措施下帶小朋友到人少少的地方拍攝一、兩小時，大家都可以借此機會「唞唞氣」，不用躲在家中「困獸鬥」。跟他們談起，原來一次又一次宣布停課延長，很多家長都叫苦連天，非但為了要24小時全天候照顧家中反斗星而煩惱，更加為一大堆網上功課而頭痛。

A媽媽說，學校實行網上實時教學，但家中兩姊妹的時間表「撞期」，姊姊上英文堂時，正好妹妹又要上數學堂，除了要準備兩部電腦，又要大家在互不騷擾對方的情况下上課；這邊廂幫家姐弄好電腦，細妹又大叫連線不到，弄得阿媽團團轉。

網上學不停 音樂科作抗疫歌

B媽媽說，兒子的功課何其多，每天都有中英數，這還不算最慘，最慘是連視藝、音樂、宗教都有功課。問她做些什麼？原來宗教科要抄寫主禱文，視藝要蒐集圖片及畫畫，音樂還要作一首有關抗疫的歌曲！我說沒辦法，當是子女平日的功課，由他們自己完成吧！媽媽又說不行，因所有功課都要拍片和上載，這方面一樣要家長幫手，誰為孩子拍片？誰為孩子上載？「你以為人人都是YouTuber，可以輕易搞得掂嗎？」聽她們吐苦水，本來以為教師要化身KOL拍片教學已經很難，原來爸媽一樣要來個速成班，學習怎樣為同樣要化身成KOL的子女拍攝一件滿意的作品。唯有苦中作樂，當作與孩子一同上課，互相學習使用各種網上互動軟件，做個停課不停學的爸媽吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第283期]