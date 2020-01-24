副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長

【明報專訊】因疫情令學校停課至復活節假期後，對記者來說本來這是小朋友最清閒的時間，找小model拍攝不用「度期」，應該更加容易，奈何不是每個家長都想帶小朋友外出，變相又增添了拍攝難度。

有幸認識一些爸媽，覺得在做足安全措施下帶小朋友到人少少的地方拍攝一、兩小時，大家都可以借此機會「唞唞氣」，不用躲在家中「困獸鬥」。跟他們談起，原來一次又一次宣布停課延長，很多家長都叫苦連天，非但為了要24小時全天候照顧家中反斗星而煩惱，更加為一大堆網上功課而頭痛。

A媽媽說，學校實行網上實時教學，但家中兩姊妹的時間表「撞期」，姊姊上英文堂時，正好妹妹又要上數學堂，除了要準備兩部電腦，又要大家在互不騷擾對方的情况下上課；這邊廂幫家姐弄好電腦，細妹又大叫連線不到，弄得阿媽團團轉。

網上學不停 音樂科作抗疫歌

B媽媽說，兒子的功課何其多，每天都有中英數，這還不算最慘，最慘是連視藝、音樂、宗教都有功課。問她做些什麼？原來宗教科要抄寫主禱文，視藝要蒐集圖片及畫畫，音樂還要作一首有關抗疫的歌曲！我說沒辦法，當是子女平日的功課，由他們自己完成吧！媽媽又說不行，因所有功課都要拍片和上載，這方面一樣要家長幫手，誰為孩子拍片？誰為孩子上載？「你以為人人都是YouTuber，可以輕易搞得掂嗎？」聽她們吐苦水，本來以為教師要化身KOL拍片教學已經很難，原來爸媽一樣要來個速成班，學習怎樣為同樣要化身成KOL的子女拍攝一件滿意的作品。唯有苦中作樂，當作與孩子一同上課，互相學習使用各種網上互動軟件，做個停課不停學的爸媽吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

上 / 下一篇新聞

鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
紮實基本功 旋轉得心應手
紮實基本功 旋轉得心應手
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
為何春天 常下毛毛雨？
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
知多啲：何謂相對濕度？
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
部分中學升中面試改動
部分中學升中面試改動
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：門票費用支持慈善團體
活動推介：門票費用支持慈善團體
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
媽媽維特：炮彈下的笑聲
媽媽維特：炮彈下的笑聲
民房四寶：疫情下仍可活出愛
民房四寶：疫情下仍可活出愛
半個瑞典人：熟得太早
半個瑞典人：熟得太早
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
辣媽CEO：給25歲女兒的信
辣媽CEO：給25歲女兒的信
論盡教育：活出意義來
論盡教育：活出意義來