副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，打亂了市民日常生活，學生更是首當其衝，在全面停課下，他們的不安和煩躁可以理解。同樣，面對「失學」的孩子，不論是全職或雙職家長，亦充滿壓力，緊張的家庭氣氛，隨時觸發大戰。究竟該如何化解這局面呢？

文：沈雅詩

香港中華基督教青年會輔導組主管兼臨牀心理學家余欣泉（Rachel）指出，要緩和親子間緊張關係，先要了解各家庭成員間負面情緒的來源。她從幼兒、學童和家長三者的視角來分析。

幼兒心聲：好驚一家人都生病

這個城市近來好像很奇怪，所有人都戴上口罩，常說有「病毒」、會「死人」。我害怕一家人都會生病，也擔心爸媽外出、上班會有危險。

拆局：借繪本簡單解「毒」

先給孩子一個擁抱，再回應他的心聲——「看來你很擔心」。其實幼兒只需獲取小量資訊就足夠，不建議他們看太多新聞，反而家長可借助網上關於武漢肺炎的電子繪本，讓小人兒了解當前社會狀况、要做什麼來預防疫症等，這總比具體解釋「是否會死」、「有無藥醫」等來得適合。另外，也可向孩子派「定心丸」，說明爸媽會努力保持家居環境衛生，亦會盡力保護他的健康。

學童心聲：成日留在家很悶

我不想終日留在家，很苦悶 ，究竟什麼時候才可以外出呢？

拆局：一起商討活動時間表

不少家長一聽見子女說「悶」，便想盡辦法幫他們「解悶」，但我們可先跟孩子感受一下這種情感狀態。「悶」是怎樣的？「悶」有多辛苦？讓小朋友表達出來。我們可加多點同理心，說「我都知道你悶，不能和同學、朋友見面會覺得孤單」，之後再提供出路，「我們一定有方法解決」，與小朋友一起動腦筋，例如一起設計每天活動時間表等。另外，如情况許可，家長也應該具體回應子女「何時可以出街」的問題，例如某個周末可以郊遊等，當小朋友得到答案、有所期待時，自然會減少哭鬧、發脾氣的情况。

小六生心聲：怕考不到心儀中學

我很「黑仔」，準備考中學卻突然停課，不單取消第3次呈分試，又沒有了面試機會，我很煩惱、很怕考不到心儀中學！

拆局：鼓勵做有興趣事情 分散注意

今次升中改動，的確對小六學生帶來一些影響，孩子有不安感可以理解。家長應先肯定他們的情緒，然後鼓勵他們做一些自己有興趣的事情，例如上網學樂器、繪畫、砌模型等，又或者透過WhatsApp群組與朋友傾訴、互相關心，這些都有助分散注意力，紓緩情緒。

此外，家長亦要檢視一下自己，就子女的升中問題，有沒有表現得過度緊張？有時候，孩子擔心是緣於「害怕爸媽失望」。若基於這個原因，家長便要調節心態，並體恤孩子已盡力，得失確難料。只要得到父母體諒，小朋友亦會鬆一口氣。

家長心聲：撲物資教功課 壓力大

很大壓力，既要撲口罩、消毒用品，又要協助孩子做網上功課，亦擔心復課無期……

拆局：暫放下包袱 沉澱思緒

鼓勵家長先在忙亂中停下來，專注一下自己的感受——當下有多焦慮呢？在目前社會狀况下，若完全不感焦慮，那並不合理；可是，如果壓力大得失眠、經常發脾氣，又或是每天都花很多時間觀看疫情資訊，甚至變得「神經質」，少許不適就懷疑患上武漢肺炎等，那就可能是一個警號，需要正視。

建議家長先幫自己重新訂立生活常規，並減少接收疫情資訊，避免情緒被牽動。另外，如果壓力是來自處理孩子的網上功課，不妨跟學校、教師坦誠溝通，說明自己的難處，請校方調適。

父母雖然是子女的保護傘，但亦非鐵人，因此，我們應容讓自己亦有混沌、「亂龍」的時候，若可以待自己寬容、友善一點，感覺會舒服些。每晚趁孩子入睡後，可給自己5至10分鐘去安靜、沉澱思緒，方法包括寫日記、聽柔和音樂、靜觀等，從中放下一些「包袱」，為自己添加力量。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

上 / 下一篇新聞

鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
紮實基本功 旋轉得心應手
紮實基本功 旋轉得心應手
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
為何春天 常下毛毛雨？
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
知多啲：何謂相對濕度？
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
部分中學升中面試改動
部分中學升中面試改動
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：門票費用支持慈善團體
活動推介：門票費用支持慈善團體
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
媽媽維特：炮彈下的笑聲
媽媽維特：炮彈下的笑聲
民房四寶：疫情下仍可活出愛
民房四寶：疫情下仍可活出愛
半個瑞典人：熟得太早
半個瑞典人：熟得太早
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
辣媽CEO：給25歲女兒的信
辣媽CEO：給25歲女兒的信
論盡教育：活出意義來
論盡教育：活出意義來