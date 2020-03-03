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2020年3月3日星期二
Happy PaMa 教得樂 第283期
Happy Pa Ma
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
紮實基本功 旋轉得心應手
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
部分中學升中面試改動
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：門票費用支持慈善團體
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
媽媽維特：炮彈下的笑聲
民房四寶：疫情下仍可活出愛
半個瑞典人：熟得太早
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
辣媽CEO：給25歲女兒的信
論盡教育：活出意義來
部分中學升中面試改動
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【明報專訊】因疫情關係，不少中學就升中面試也作出特別安排，以下為部分學校的改動︰（見表）
[Happy PaMa 教得樂 第283期]
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鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
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