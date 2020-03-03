升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢

「邊緣人」統一派位保守選校

今年小六的Owen，成績一直徘徊在band 1尾，被媽媽Sandy稱做「邊緣人」，因為隨時有可能跌入band 2。Sandy直指取消第3次呈分試及升中面試對兒子影響甚大，「在自行階段，受歡迎的中學當然會優先取錄全港排名最前的學生，但學校很多時亦會留起一些學位給面試表現突出的學生，像我兒子Owen，他比較能言善辯，即使成績不是最頂尖，也有機會靠面試取得學位。」

可惜事與願違，Sandy只好急急改變選校策略。「在自行階段，我替他選了band 1尾的學校，一心想靠面試爭一席位，現在看來，錄取的機會很渺茫了，所以只能靠統一派位，那就不能太進取了，或者會選一些band 2又合心水的學校吧！」

同樣是小六生的Remy，是一名游泳健將，經歷連番大改動，媽媽 Josephine比較看得開，「因為他選的學校，最主要也是看運動成績和獎項，學術反而是次要」。Josephine又認為，第3次呈分試只對統一派位和叩門有影響，「自行階段，中學都是按第1、2次呈分試成績及面試表現來作決定吧，Remy應該是屬於band 2，除非他在第3次呈分試表現突飛猛進，才有望躍升至band 1，不然多一次或少一次呈分，不會對他有太大影響」。

調整收生準則 成績比重增加

取消中一自行分配學位面試安排，不單令學生和家長感到失望，中學校長亦嘆無奈。香港中學校長會主席鄧振強不諱言，學校肯定難以百分百錄取到最想要的學生，「面試的目的，就是讓校方有機會面對面觀察學生，從中揀選心目中跟學校理念有相近素質的學生」。

他以所屬的香港管理專業協會羅桂祥中學為例，以往評分比重，面試環節佔30%，重要度僅次於學校成績，「我們重視學生之間互相扶助，而非互相競爭，因此，面試都是採小組形式，教師可從中觀察到考生是否有協助精神」。惟今年受疫情影響，該校亦按教育局指引，取消原定於3月15日舉行的面試，並調整收生準則及比重，「成績比重會調升至50%，其次就是品行，佔25%。但也只能純粹靠學生交來的成績、文件作決定」。

透過學生寄來資料比較

香港津貼中學議會主席、基督教宣道會宣基中學校長潘淑嫻亦表示，由於教育局指暫定最早於4月20日復課，故相信大部分學校都會採取審慎的做法，舉行中一收生面試的可能性較低。「就是透過視像來面試亦難實行，因為不少教師在停課期也是在家工作的，難以替學生面試。」

她透露，以往該校在自行分配學位階段，成績與面試表現同樣重要，各佔總分的40%，但今年唯有提高學業成績比重至60%，其餘品行、體藝及服務則佔40%。「收生質素一定無以往那麼精準，唯有『金睛火眼』，透過學生寄來的資料作比較。」

文：顏燕雯、許朝茵、沈雅詩

小模特兒：Begonia

[Happy PaMa 教得樂 第283期]