副刊
Happy PaMa 教得樂 第283期

Happy Pa Ma

升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情嚴峻，全港學校目前仍然停課，牽連較大的，除了是本屆中學文憑試考生，還有小六學生。教育局取消了第3次呈分試，而大部分中學亦取消原本安排在這一兩個月的面試安排，究竟對小六生影響有多大？莘莘學子可以如何部署？

「邊緣人」統一派位保守選校

今年小六的Owen，成績一直徘徊在band 1尾，被媽媽Sandy稱做「邊緣人」，因為隨時有可能跌入band 2。Sandy直指取消第3次呈分試及升中面試對兒子影響甚大，「在自行階段，受歡迎的中學當然會優先取錄全港排名最前的學生，但學校很多時亦會留起一些學位給面試表現突出的學生，像我兒子Owen，他比較能言善辯，即使成績不是最頂尖，也有機會靠面試取得學位。」

可惜事與願違，Sandy只好急急改變選校策略。「在自行階段，我替他選了band 1尾的學校，一心想靠面試爭一席位，現在看來，錄取的機會很渺茫了，所以只能靠統一派位，那就不能太進取了，或者會選一些band 2又合心水的學校吧！」

同樣是小六生的Remy，是一名游泳健將，經歷連番大改動，媽媽 Josephine比較看得開，「因為他選的學校，最主要也是看運動成績和獎項，學術反而是次要」。Josephine又認為，第3次呈分試只對統一派位和叩門有影響，「自行階段，中學都是按第1、2次呈分試成績及面試表現來作決定吧，Remy應該是屬於band 2，除非他在第3次呈分試表現突飛猛進，才有望躍升至band 1，不然多一次或少一次呈分，不會對他有太大影響」。

調整收生準則 成績比重增加

取消中一自行分配學位面試安排，不單令學生和家長感到失望，中學校長亦嘆無奈。香港中學校長會主席鄧振強不諱言，學校肯定難以百分百錄取到最想要的學生，「面試的目的，就是讓校方有機會面對面觀察學生，從中揀選心目中跟學校理念有相近素質的學生」。

他以所屬的香港管理專業協會羅桂祥中學為例，以往評分比重，面試環節佔30%，重要度僅次於學校成績，「我們重視學生之間互相扶助，而非互相競爭，因此，面試都是採小組形式，教師可從中觀察到考生是否有協助精神」。惟今年受疫情影響，該校亦按教育局指引，取消原定於3月15日舉行的面試，並調整收生準則及比重，「成績比重會調升至50%，其次就是品行，佔25%。但也只能純粹靠學生交來的成績、文件作決定」。

透過學生寄來資料比較

香港津貼中學議會主席、基督教宣道會宣基中學校長潘淑嫻亦表示，由於教育局指暫定最早於4月20日復課，故相信大部分學校都會採取審慎的做法，舉行中一收生面試的可能性較低。「就是透過視像來面試亦難實行，因為不少教師在停課期也是在家工作的，難以替學生面試。」

她透露，以往該校在自行分配學位階段，成績與面試表現同樣重要，各佔總分的40%，但今年唯有提高學業成績比重至60%，其餘品行、體藝及服務則佔40%。「收生質素一定無以往那麼精準，唯有『金睛火眼』，透過學生寄來的資料作比較。」

文：顏燕雯、許朝茵、沈雅詩

小模特兒：Begonia

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

上 / 下一篇新聞

鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
紮實基本功 旋轉得心應手
紮實基本功 旋轉得心應手
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天
為何春天 常下毛毛雨？
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
知多啲：何謂相對濕度？
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
部分中學升中面試改動
部分中學升中面試改動
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：門票費用支持慈善團體
活動推介：門票費用支持慈善團體
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
媽媽維特：炮彈下的笑聲
媽媽維特：炮彈下的笑聲
民房四寶：疫情下仍可活出愛
民房四寶：疫情下仍可活出愛
半個瑞典人：熟得太早
半個瑞典人：熟得太早
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
辣媽CEO：給25歲女兒的信
辣媽CEO：給25歲女兒的信
論盡教育：活出意義來
論盡教育：活出意義來