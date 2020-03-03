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知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？

【明報專訊】後天3月5日是「驚蟄」，寓意地下的昆蟲因雷聲而驚醒，俗語有云：「雷打驚蟄前，七七四十九日不開天。」意謂在驚蟄前打雷，代表海洋氣流旺盛，天氣持續多雲有雨，亦有說法認為雨季較早出現，整年雨水多。

今年，天文台早在1月26日便發出首次雷暴警告，比驚蟄早出現，是否意味香港今年雨水充足，常會下雨？

節氣含義未必適用於香港

二十四節氣是中國古人綜合天文、氣候及農業氣象所創的獨特曆法，起源於黃河流域一帶。天文台表示，「由於香港位處中國南方，氣候和黃河流域一帶有所不同，因此部分節氣含義未必適用於本港」。事實上，香港每年首次出現雷暴的時間十分隨機，記者翻查天文台過去24年的雷暴紀錄，發現每一年首次發出雷暴警告的日子，在驚蟄前或後出現的次數相若。天文台指出：「據過往紀錄，雷在驚蟄前響起，當年的雨量有偏多亦有偏少，因此不能單憑雷在驚蟄前響起，便概括地說當年雨季會較早出現及雨水較多。香港雨季一般是伴隨西南季候風擴展至華南沿岸地區時開始，時間約在4至5月，並於西南季候風被東北季候風取代時結束，時間約在9月底。」

打雷閃電 雲內氣流作怪

雷在驚蟄前或後響起，對於香港人來說似乎沒有什麼含義，春天和夏天打的雷亦大致相同，唯一不同的是產生雷暴的雷雨雲（又名積雨雲）形成機制不一樣。梁榮武表示：「春天的雷雨雲，多是因冷暖空氣相撞，密度較大的冷空氣抬起較輕的暖濕空氣，產生上升對流而形成；至於夏天，則可以是因為猛烈陽光令空氣上升，或是因為低壓槽、颱風等天氣系統所致。」

至於雷雨雲為何會打雷閃電？根據天文台資料，由於是雷雨雲內有急劇的氣流擾動，雲中水珠和冰粒會分裂而產生電荷，雷雨雲上部通常帶正電荷，中下部帶負電荷，當正負電荷之間的電壓到達某程度時，雲與雲之間，或雲與地面之間就會出現放電現象，發出強烈閃光（閃電）。由於放電時會產生大量熱能，令周圍空氣急劇膨脹，因此產生隆隆雷聲。

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