梁榮武表示：「氣象學家根據一年內的溫度變化，劃分成4份，3至5月為春天、6至8月是夏天、9至11月是秋天、12月至翌年2月是冬天。這方法除了可以反映四季變化之外，亦較為簡單直接。」

太陽直射赤道 「春分」才是春天

另一種劃分法是按照太陽視角上的變化，更能準確反映四季陽光與溫度的差異。「這是利用天文方法來劃分四季，地球圍繞太陽公轉時也在自轉，由於地球自轉軸傾斜了23.5度，所以陽光直射地面的位置出現周期變化，因而有春、夏、秋、冬四季明顯的氣候改變。夏天時，太陽垂直射向北半球，陽光集中，氣溫較熱；冬天時，太陽傾斜射向北半球，陽光不集中，因此氣溫較為寒冷。在春天和秋天，太陽直射向赤道，香港的氣溫因而不太冷或不太熱。每一年，當太陽由直射南半球移至直射赤道時，便是『春分』，代表北半球進入春天。根據此方法劃分，每年在西曆3月21或22日便是春天開始。」

也有說「立春」是春天開始？梁榮武表示，「立春」是中國二十四節氣之一，是中國古代將一年內氣候轉變的規律表述的一種方法，和春分無關。