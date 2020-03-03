副刊
科學

FEATURE

3月潮濕大軍殺到！ 撥開迷霧 拆解回南天

【明報專訊】春天是讓人又愛又恨的季節，春暖花開，生機勃勃，但又時常下煩人的毛毛雨；尤其是回南天時，帶來潮濕天氣及霧氣，不僅衣服難乾，家居牆壁和地板更有可能冒出水珠來。回南天是華南地區一種天氣現象，到底何謂「回南」呢？為何春天常下毛毛細雨？

所謂「回南」，其實是跟風向有關，香港天文台前助理台長梁榮武解釋：「冬天時，香港主要受冬季季候風影響，風從北或東北面吹向中國南部，空氣較寒冷和乾燥。到了春天，香港轉吹偏南風，風從東南方向吹來，因此稱為『回南』。」為何會帶來潮濕天氣？「由於在冬天時，沿岸水域經常受到冷空氣影響，海水溫度偏低，到了春天時海水仍未回暖，與此同時，偏南風把南面海洋溫暖潮濕的空氣帶到香港，低溫海水遇上濕暖空氣，使水氣凝結形成海霧（平流霧），隨着偏南氣流飄移到香港，能見度下降，而且非常潮濕。」

氣溫回升 「回南」現象減退

同樣地，受冬季寒冷天氣影響，建築物被冷卻，當溫暖潮濕空氣遇到較冷的牆壁、地板及天花時，空氣中的水凝結成水珠，附在牆壁和地板上，使牆壁和地板好像在「冒汗」。當氣溫逐漸回升，「回南」天氣的種種現象亦會減退。

有些人會選擇開冷氣機抽濕，但冷氣會降低家裏物件溫度，關掉冷氣開窗時，吹入較暖空氣，水氣容易凝結成水滴，因此使用抽濕機效果較理想。

■專家意見

◆梁榮武（香港天文台前助理台長）

文：李佩雯

編輯：王翠麗

上 / 下一篇新聞

鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
鮮菠蘿啫喱不凝固 原來酵素作怪！
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
小實驗：酵素「剪斷」蛋白質粒子 妨礙啫喱凝固
奇異果木瓜也含酵素
奇異果木瓜也含酵素
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
加快凝固妙計 冰粒拌啫喱粉 冷藏容器
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
小知識：魚膠粉含動物蛋白 有助軟骨健康
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子
紮實基本功 旋轉得心應手
紮實基本功 旋轉得心應手
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
新手選鞋：貼腳舒適 刀面平直
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
睇清消毒成分 濕紙巾靠酒精快速殺病毒
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精溶解病毒脂肪包膜 破壞蛋白質外殼
酒精以外 常見消毒成分
酒精以外 常見消毒成分
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：無漂白水 洗潔精梘液代替
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
知多啲：病毒外層包膜 避免疫系統監視
為何春天 常下毛毛雨？
為何春天 常下毛毛雨？
霧與薄霧有何分別？
霧與薄霧有何分別？
哪日才算是春天？
哪日才算是春天？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：驚蟄前打雷，春天更多雨？
知多啲：何謂相對濕度？
知多啲：何謂相對濕度？
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
升中部署：升中面試取消 重整部署 重槌出擊畢業試 叩門有優勢
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
知多啲：「自行」獲取錄 4月7日知結果
部分中學升中面試改動
部分中學升中面試改動
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
本周FOCUS．採訪手記：功課要拍片 難為了家長
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：拿開「放大鏡」才看清事實
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：動動手 留家DIY玩具
活動推介：門票費用支持慈善團體
活動推介：門票費用支持慈善團體
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
抗疫小貼士：預防新型冠狀病毒 家長小備忘（續）
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
特教樂與路：逐夢難，夢才會甜
媽媽維特：炮彈下的笑聲
媽媽維特：炮彈下的笑聲
民房四寶：疫情下仍可活出愛
民房四寶：疫情下仍可活出愛
半個瑞典人：熟得太早
半個瑞典人：熟得太早
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
客座隨筆：駕馭情緒 讓父子更親近
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
童途有「理」：寶寶睡到頭扁了？
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
家庭有教：S.A.F.E. 疫境親子相處
辣媽CEO：給25歲女兒的信
辣媽CEO：給25歲女兒的信
論盡教育：活出意義來
論盡教育：活出意義來