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酒精以外 常見消毒成分

【明報專訊】濕紙巾除了酒精，還有季銨化合物（quaternary ammonium compounds）、雙氯苯雙胍己烷（chlorhexidine）、三氯生（triclosan）等消毒成分。黃浩賢說：「這些成分的消毒原理主要是破壞病毒包膜，令其喪失活性及死亡，或破壞細菌細胞膜，使其死亡。」

季銨化合物

消毒殺菌較慢

季銨化合物以苯扎氯安（benzalkonium chloride）最為常見。據消委會資料稱，季銨化合物消毒殺菌速度較慢。使用該成分濕紙巾清潔時，要確保清潔的地方沒有食物污漬等有機物質，否則會影響功效。

雙氯苯雙胍己烷

效用持續一段時間

雙氯苯雙胍己烷消毒速度比酒精慢，但效用可持續一段時間。消委會資料指出，雙氯苯雙胍己烷對包膜病毒也有效，但對無包膜病毒作用則較低。

三氯生

抑制病毒真菌較弱

三氯生會干擾細菌和病毒的脂肪合成機制，從而減弱其外層細胞膜功效，以達至消毒效果。據消委會資料指，三氯生對病毒及真菌的抑制作用較弱。此外，有研究發現這成分有可能令細菌對抗生素產生抗藥性，而且在動物身上可干擾內分泌。

不論是使用哪一種消毒成分的濕紙巾清潔雙手，黃浩賢提醒要認真地抹勻雙手每一處，抹手速度不要急。他解釋：「因為要讓酒精或消毒化學物滲入細菌和病毒處，才能發揮功效。如果抹手速度太快，化學物未能徹底沾到雙手便沒有效用。使用酒精濕紙巾抹手時，不要在同一位置重複快速地抹拭，原因是此動作會產生熱量，加速酒精揮發，降低功效。」

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