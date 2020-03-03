溜冰滑行旋轉力學 掌控慣性 化身冰王子

溜冰高手一個轉身，在沒有任何外力的情况下，自轉速度可任意加快或放慢，原來是運用物理學的「慣性定律」。

慣性定律（inertia），又稱為牛頓第一定律，是力學最基本定律之一。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇說，慣性定律是指：如果物體正在運動，沒有受到外力影響，運動的速度與方向就不會改變。物體的旋轉也具有慣性，所以當溜冰者開始旋轉後，身體會按慣性一直轉動，直至被溜冰鞋冰刀與冰面之間的摩擦力煞停。

手臂姿勢控制轉速

其中一個影響旋轉速度的因素，是轉動慣量（moment of inertia）。當轉動慣量增加，轉動的速度會減慢。溜冰者的轉軸是由頭頂至支撐腳的一條垂直線上。當雙臂向外伸展，轉動慣量會隨着手臂和轉軸之間的距離拉遠而增加，因而拖慢轉速。相反，若把手臂屈曲貼近身體，轉動慣量會減少，轉速會提升。故此，溜冰者可透過調整手臂姿勢而控制轉動速度。

質量影響轉動慣量 愈肥愈耗力

另外，轉動慣量亦受質量（mass）影響。肥胖溜冰者身體的質量較大，轉動身體時會比瘦削人士需要用較大的力量。

■專家意見

◆楊鈞楠（The Rink溜冰教練）

◆湯兆昇（香港中文大學物理系高級講師）

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

■有片睇

溜冰旋轉的秘密bit.ly/2P0rSod