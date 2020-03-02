實心實意：「預設醫療指示」盡快立法 最後一程安心走

■個案：九旬婦患癌 簽「指示」安詳離世

90多歲的阿鳳獨居10多年，1年前因癌症需入院接受手術，其後因中風而不良於行，同時發現癌症復發。她起初無法接受現實，每天以淚洗面，後來經靈實司務道寧養院（下稱寧養院）的院牧開解後，阿鳳投向基督信仰，並積極參與該院為病人舉辦的各項活動，如音樂治療、表達藝術治療、動物醫生、寫字、繪畫、飲茶和崇拜等，心情因而好轉，人也顯得開朗。與此同時，寧養院的醫生和護士團隊意識到阿鳳有自己做決定的能力，於是接觸她及家人，講解「預設醫療指示」的理念、內容和優點。起初家人們不太明白，但在了解細節後，阿鳳及家人都決定簽署指示。9個月後，阿鳳病情轉差，寧養院按照她選擇的方式，讓她在院內、在家人陪伴下安詳離世。其後，阿鳳其中一個家屬成為寧養院義工，繼續服務有需要的人，可說是完美的結局。

病人在仍有自主能力時，與家人商討當病情嚴重到無力作出決定的階段，病人會接受哪些方式的照顧和治療。在病人、家屬和醫護人員達成共識後，就可簽訂「預設醫療指示」。如此一來，病人可放下心頭大石，安心和無憾地走最後一程，生活可過得更有質素；醫護也有明確方向去給予適切照顧，例如在病人垂危時，不做維持生命治療，即是任何有可能不適切地延遲死亡的治療，例如心肺復蘇法、人工輔助呼吸、血液製品、心臟起搏器，一切按病人的意願去處理。

牴觸《消防條例》 醫護無所適從

然而，預設醫療指示至今仍未被立法。港府於2009年就預設醫療指示的概念諮詢公眾，翌年醫管局發表《醫院管理局成年人預設醫療指示醫護人員指引》，但由於缺乏法律效力，部分醫護人員因而有所顧慮，未能遵照預設醫療指示執行；加上《消防條例》規定於緊急情况下，救援人員必須拯救生命，這一切都令醫護人員在執行預設醫療指示時感到無所適從。再者，有關指引只適用於醫管局轄下的醫院，卻不適用於私家醫院及其他護理機構，令這項指引未能進一步擴展。

及至2019年9月，政府再就晚期照顧立法建議諮詢公眾，議題包括預設醫療指示及病人在安老院離世，並建議把預設醫療指示的現行普通法規定編纂為成文法則，使文件具有法律效力，提升病人自身意願的法律依歸，並凌駕於現時相牴觸的有關法例。諮詢在2019年12月完成，雖未有結果，當中有幾個問題值得大眾進一步探討，例如預設醫療指示的文件應儲存在哪個系統，以方便讓人查閱？簽署文件時是否需要見證人？口頭及書面的指示是否同樣接受？

新加坡設中央登記處

在執行預設醫療指示方面，西方國家比香港先行一步，截至2018年，歐盟28個成員國之中，最少17個已就預設醫療指示制定特定法例。歐盟以外的其他國家及地區，例如美國、新加坡、英格蘭及威爾斯、澳洲昆士蘭及西澳，以至加拿大一些省份都已就預設醫療指示立法。新加坡更為「預設醫療指示」設中央登記處，並訓練社區推廣員，與有需要的病人及其家人溝通。

香港不僅未就預設醫療指示立法，很多時家人不知道亦不敢問病人的意願，如果有社工、院牧或醫護人員幫忙，促成病人與家人的溝通，了解病人的意願，家人亦較易接納病人即將離世的事實，做法十分正面。阿鳳的故事就是一個真實例子。

相信愈來愈多人像阿鳳一樣，接受預設醫療指示。根據資料顯示，自2012年以來，每年由醫管局病人簽署的預設醫療指示數目持續增加，在2018年作出的預設醫療指示，超出2013年的4倍。希望預設醫療指示的立法可盡快完成，有法律依據，病人意願就可進一步得到保障和實現。

文：黃建成醫生（靈實司務道寧養院副院長）