運動按穴食療 三管齊下 打好底子 外邪難作惡

長者的氣血、臟腑機能皆見衰退，體力及精力下降，周圍環境變化的適應力較差，一旦遇到突如其來的天氣轉變、氣候反常、飲食不節、過勞、情志過極等，都容易令身體機能失調。雖然現在我們知道真正致病的是細菌、病毒等微生物，但這些微生物之所以得逞，也需要一個有利環境；吹風、受冷、淋雨、勞倦等雖不能直接致病，但會影響當事人身體狀態，增加感染的風險。

做好衛生 注意保暖 規律作息

中醫防病其中一個重點，是「虛邪賊風，避之有時」，出自《黃帝內經》，意思是要避開使人致病的因素。以現今理解，這既包括細菌、病毒等致病原，亦包括一切令身體機能有損，讓致病原乘虛而入的因素。要減少接觸致病原，平日要做好個人衛生，包括勤洗手、不隨便觸摸口、眼、鼻；減少到人多空氣不流通的地方、冲廁前蓋好廁板、注意清潔手機等個人物品。顧己及人，如有咳嗽、打噴嚏等呼吸道徵狀，應戴口罩，避免出席社交場合或流連在人多地方。前往醫院、診所或安老院舍時，更加注意做好防護措施，提高感染控制意識。

要防止患病，長者應該注意保暖，不要吹風受寒，也不要淋雨冒濕，以免疾病有機可乘。飲食方面要保持清淡均衡，少食辛辣、生冷、肥膩，勿暴飲暴食，保持脾胃運作正常。充足睡眠有助氣血充沛，增強身體抵禦疾病的能力，切忌過勞。如果夜間睡眠欠佳，以致日間精神疲憊，午睡可以補充精力，惟時間不應超過1小時，以免擾亂生理時鐘妨礙夜間睡眠。

情志也會影響健康。過度憂慮、恐慌、悲觀等負面情緒，從中醫角度皆耗氣傷血，過悲傷肺、過思傷脾、過恐傷腎，都會削弱正氣，且招致失眠、心悸、消化不良等等。面對傳染病，大眾需要齊心協力做好本分，勿盲目聽信謠言，更不要造謠傳謠，相信科學和專業意見，如有疑問應向值得信任的專業人士請教。

充沛氣血 健旺臟腑 正向心理

中醫防病第二個重點，是「正氣存內，邪不可干」，同樣出自《黃帝內經》，意思是指當身體保持良好狀態時，可減少受疾病侵襲的風險，萬一不幸染病，也較難演變成重症，而且有較佳條件促進康復。

「正氣」包括充沛的氣血、健旺的臟腑功能，以及正向的情緒心理。如果「底子」打得好，養成促進健康的養生習慣，可以增強自身抵禦疾病的能力。具體行動包括維持規律作息、勤做運動鍛煉身體、注意飲食。即使在傳染病流行期間留在家中，也要保持適量運動，活動手腳強健筋骨，兼可補益氣血和行氣活血；切忌長期百無聊賴，因中醫認為久坐傷肉、久臥傷氣。運動可以是體操、伸展，或傳統養生運動如八段錦、易筋經、太極拳等，這些都可以在家中按照自己體能作鍛煉。針對高齡長者、罹患慢性病及身體較虛弱的長者，可以配合按摩穴位、食療等作為輔助。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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