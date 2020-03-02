兒言自得：由搶購潮說起

新加坡人口以華人居多，有老外朋友不避嫌，竟問我是否華人社會如香港和新加坡才有此搶購現象。我一時語塞不知如何如實回應，又不失國人體面，怎知為我解窘的，竟是專向國人銷售名牌商品的意大利。不知何故，意大利突然出現了多個冠狀病毒感染個案，成了歐洲「冠感」之都。意大利人平素雖以寫意浪漫著稱，但遇到瘟疫壓境，恐慌之情和我們沒有兩樣。電視上看到意大利人推着購物車，蜂擁在超市門口等開門，真有「天涯若比鄰」的感慨。看來「居安思危」並非國人專利，到了緊要關頭，洋人也不倖免。

事實上，當有不幸的大型突發事件尤其是大災難，不論在哪個地方哪個國家，或多或少地都會引起群眾恐慌（mass panic），以及自我保護或自衛本能（self-preservation）的自然反應。因為擔心災難導致物資短缺，甚至斷水缺糧，不惜一切搶購、囤積物資，便是人類自保的自然反應之一，這和古時兩國相爭，守城一方給敵方大軍壓境時，囤糧備戰的心態一樣。1969年，中蘇關係緊張，更發生了在黑龍江珍寶島與新疆的鐵列克提邊防站的邊境衝突戰。那時，蘇聯要動用核導彈攻擊中國的說法甚囂塵上，毛澤東號召全國「深挖洞，廣積糧」備戰，果然短時間內在全國各大、中城市建成了總長度超過萬里長城的地洞網。國人有這樣的動力，除了中央號召外，戰爭威脅帶來的mass panic和self-preservation反應也應記一功。

互助自保 必戰勝瘟疫

自保的另一方法是「三十六計，走為上計」。當有災難威脅時，逃亡似乎是合理又最徹底的自保途徑。可是有研究指出，即使在mass panic影響下，選擇一走了之的人並不多，大部分人都用盡其他方法自保，到了山窮水盡，無他計可施時才想到一走了之，但到時才走往往已太遲。這就是為什麼即使在發達國家，遇上好像山火、地震、洪水氾濫等天災，政府呼籲受災地區居民疏散，甚至出動軍警「協助」，也有不少人選擇留守家園，甚至犧牲性命。事實上，逃亡的代價實在太大，不但要離鄉別井，還要放棄事業、離開親人朋友。看來，不論在內地或香港，因冠狀病毒而移民的人不多，想短暫離開的也不容易，因為許多個國家已把我們看成不受歡迎人物，其他的例如日、韓，本身已是「瘟疫大國」，避之則吉。

自保還有一個途徑，就是互助。17年前的SARS瘟疫，香港遭逢大劫，但也體現了港人的互助精神。那時我們在前線打拼，每天都收到市民捐助物資、金錢及打氣信息。不同政見的人士及黨派，也放下歧見，以抗疫為目標。今次的冠狀病毒瘟疫，不同組織也發揮了互助精神，派口罩、送保護衣。港人能上下一心，一定會戰勝瘟疫。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）