識搵支援 安渡兩周家居隔離

足不出戶14天，必有不少煩惱，糧食、藥物、日用品是否足夠？可否與家人同枱食飯、同房睡覺？遇上突發事件，又如何處理？

單親家庭瀕缺糧

一名在葵青區服務的社工透露，曾接獲一個強制家居檢疫個案人士的求助。她是一名育有3個子女的單親母親，早前回鄉探親，當時衛生署尚未要求從內地入境的人要強制家居檢疫14日，亦未公布復課日期延至4月；加上離港多天，家中沒有儲存太多糧食。回港後甫入境，她即要接受強制家居檢疫，但家中食物只有2至3日分量，孩子奶粉亦不足夠，唯有向相熟社工求助。「幸好該母親過往接觸過我們的機構，找到我幫忙。如果部分檢疫家庭需要協助，但從未接觸當區社福機構，可能頓感彷徨失措」。

社署只送物資一次

社工表示，這名母親回港時獲發一疊指引文件，但因忙於照顧3名子女，未有細看，不知道文件列有民政事務總署支援電話；結果經社工通報民政事務總署，再轉介至社署，同日晚上社署派員登門送上14天物資，當中以食品為主，包括嬰兒奶粉。根據個案引述，社署人員上門前，曾致電問及需要什麼食品及日用品，並表示因人手有限，只能安排一次送遞。但這名母親接收物資後，才發現家中又欠缺嬰兒用濕紙巾，最後由社工送上門。社工表示，理論上社署只會在14天內派送物資一次，接獲求助個案時，會提醒對方盡量一次過表達物資所需。

兒子突腹瀉 幸得鄰居協助

即使有足夠的糧食和日用品，但14天內難免有突發事情。隔離期間，兒子有一日突然腹瀉，但當時家中沒有止瀉藥，最後幸獲鄰居協助給予藥物，毋須等待政府部門再次轉介。

根據社署資料，由強制家居檢疫令實施當日至上月25日，社署向超過2800名接受強制家居檢疫的人士提供服務。現時強制家居檢疫只適用於由內地返港人士，但隨着疫情擴散，愈來愈多人需要面對隔離。早前，港鐵旺角東站一名站務主任確診感染新型冠狀病毒，港鐵便要求曾與患者有密切接觸的同事，留在家中自我隔離。

自律隔離 屬公民責任

香港社會工作者總工會副會長張志偉表示，足不出戶14天並非易事，而不具法律效力的自我隔離，更講求自律，部分人或抱僥倖心態，擅自外出，認為自己的傳播風險較低，忽視危險。他提醒在疫情中，自我隔離屬公民責任，「要理解這不是懲罰，而是對社會的貢獻」。

為了履行公民責任，隔離者保持自律，足不出戶兩周，張志偉建議，身邊親友可提供協助，支援隔離人士。

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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