癌治準繩：子宮體癌術後 電療化療減復發

早期子宮體癌，病人術後接受盆腔電療，能有效減低局部復發風險達60%以上，5年復發風險低於5%以下。至於第3期以上的病人，大型研究顯示，盆腔電療的功效，主要在於有效減低局部復發的風險，而綜合化療能夠提升存活率，減低整體復發風險。

個案1： 第3期內膜癌 治療年半無復發

王女士60歲，確診第3期子宮體癌。婦科腫瘤科醫生替她做了子宮、兩邊卵巢及輸卵管切除手術；另外亦做了動脈及盆腔淋巴清除手術。病理報告證明她屬於最常見的子宮內膜樣腺癌（endometrioid adenocarcoma）。

按照組織病學上子宮內膜癌分期（FIGO Grading），分為1至3級，第1級癌細胞擴散風險較低，第2級及第3級依次增加。王女士為2級（Grade 2），侵犯程度較深（超過50%子宮內膜深層肌肉層受影響），另外淋巴有7顆轉移迹象。整體分期為第3期C。

手術後，王女士需要接受盆腔電療25次，以及紫杉醇加卡鉑的綜合化療方案，每3星期1次，為期6個療程。至今已完成治療1年半，繼續每3個月覆診，做婦科檢查，並沒有復發迹象。

個案2： 綜合化療再復發 做基因測試

馬女士，66歲，兩年前確診第1期A子宮內膜樣腺癌，癌細胞FIGO Grading是Grade 3。術後不久發現腹膜轉移，接受了紫杉醇和卡鉑綜合化療，為期7個療程。可惜1年後再復發，因為復發範圍只是局部，能夠接受切除。她亦做了基因測試，希望找到新的治療方案。

個人化治療 視乎患者風險期數

在復發性子宮體癌，紫杉醇配合卡鉑的綜合化療，或紅霉素類的藥物治療，是標準的第1、2線化療方案。而在子宮內膜癌屬荷爾蒙（estrogen receptor）陽性類別，荷爾蒙治療亦是有效方案。新一代治療，主要是針對特別的基因突變，免疫治療在適當的病人亦可作為治療的方案（例如microsatellite instability（MSI）高分數，可以採用抗PD-1 免疫治療）；另外也有其他標靶（mTOR抑制劑）治療，適用於復發性子宮體癌，配合荷爾蒙治療。

子宮體癌病人在接受手術後，醫生根據病理和分期去制定術後治療方案。低風險的病人，屬於第1期子宮內膜樣腺癌，侵犯程度不深（IA，子宮內膜深層肌肉層低於50%），細胞分級低（Grade 1至2）。這些病人並不需要接受術後的電療或化療。至於有風險因素的病人就會因應風險的因素和期數，接受術後電療、體內放射治療。而第3至第4期A的病人，就需要接受額外的術後化療。

患者10年增近七成

根據2017年香港癌症資料統計中心數字，乳腺癌、大腸癌和肺癌分別佔女性常見癌症第1至3位，而子宮體癌排名第4，有1076宗新症。子宮體癌發生數字有上升趨勢，2008年為640宗，過去10年上升68%。慶幸死亡率維持低水平。

子宮體癌發病年齡中位數是55歲，約60%病人確診為第1期，即癌細胞集中在子宮受體的器官內未有轉移。

文：張天怡（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授）