星期日文學‧干戈如疫：續談戰地前線上的幽暗與死亡

1917年冬天的前線:再說奧雲

其中,奧雲(1893-1918)是一次大戰中的代表詩人,前文已說他遇上沙遜的往事,以下說說他對宗教的依違。奧雲早年是虔誠的基督徒,1911年他未能申請獎學金入讀倫敦大學,曾擔任教區牧師的助理,可是由於教區無心於幫助貧窮百姓,關心社會問題的奧雲,對教會不再抱有幻想,對文學的熱情也甚於宗教。1913年,奧雲回家休養半年多,就在9月中到了法國波爾多擔任英語教員,戰事一起,奧雲返回英國,但他沒有立刻入伍,直至1915年才被徵召從軍,並在1917年遇上沙遜。

奧雲的一些詩作將戰爭意象和宗教意象,平行推進,互相抗衡,而此時奧雲的宗教信仰因戰爭而面臨危機。在1918年的詩作《暴露》(Exposure)中,奧雲寫下1917年冬天在前線的所見所感,詩中表達對上帝的懷疑,也運用了奧雲詩作的一些主題,如The Twentieth Century in Poetry一書的歸納:身心俱殘,士兵如苦命人、鬼魂和入眠者,節錄結尾如下,這是楊憲益的譯筆:

慢慢的魂回家,瞥見將滅的火,

有殘燼點綴。蟋蟀在那裏鳴着。

老鼠們嬉戲着,房子是它們的。

門窗都關起,把我們關在外面。

魂回到將死的身體

因相信這樣,才有溫暖的爐火,

才有陽光,在幼兒,田地,果實上

我們怕上帝所賜的春天死去,

所以臥待不怨,所以生在世上。

因上帝的愛要死了。

今夜嚴霜將降在我們的面上,

使許多人的手與額凍僵,皺縮。

埋屍首的人,手裏拿着鋤和鏟,

經過舊識的臉,暫停,眼結成冰。

可是前線還是無事。

雖然奧雲的詩作出色,但也不是人人認可。1936年葉芝(W. B. Yeats)編輯的《牛津現代詩選》(The Oxford Book of Modern Verse 1892-1935),奧雲詩作全部落選,事實上葉芝排拒戰爭詩作,因為他認為「消極的苦難不是詩的題材」(passive suffering is not a theme for poetry)。葉芝甚至在給朋友的書信中說:「——我認為奧雲連擱在一個鄉下報紙的詩歌欄裏也不配——我不知道——別人會把他最糟同時也最出名的詩放在大英博物館的一個玻璃櫃裏。他完全是血、污泥和嚼剩的甘蔗——」

吳興華在書評〈兩本關於葉芝的書〉中,迻譯了上面葉芝的一番話後,也為奧雲抱不平說:「這種不公平的論調是無法恕免的,葉芝願意不願意選戰爭詩人的作品,那是他個人的事。但是他不應該拒絕給歐文(作者按:即奧雲)一個『詩人』(有許多人一定要說『偉大的詩人』)的頭銜。」

戰爭與流感:沙遜和格雷夫斯

沙遜(1886-1967)與奧雲不同,他是戰爭的倖存者,在戰後寫下自傳體小說《佐治舍斯頓回憶錄》(The Memoirs of George Sherston)三部曲。沙遜也有不少出色的詩作(以下兩首沙遜作品是周強的譯作,見於王佐良主編的《英國詩選》),例如十四行詩《夢幻者》(Dreamers),詩中有不少一次大戰詩人常用的戰壕意象,戰士的外在慘酷經驗與內在希望,在詩中表露無遺,這是最後六行:

我看見他們在污穢的塹壕遭耗子齧噬,

在坍破的戰溝裏任憑雨浸澆,

卻於彈丸蝙蝠間夢懷着昔日,

他們渴求重溫小小的爭吵、

公假日和電影,再乘火車去辦公室,

可又被這所有絕望的希冀譏嘲。

另一首《進攻》(Attack)也是勝於戰地所見的實感,幾乎包羅了戰爭詩人常用的所有意象:煙霧濃烈,處處彈痕,還有坦克和炮火,而戰士跌跌撞撞衝上前線,最後才寫出戰士內心的呼聲:O Jesus, make it stop!這是最後五行:

行行灰色、怨怒的面孔帶着恐懼,

離開戰壕,翻上塹溝壕叉,

而手腕上時光滴答盲然又匆匆地流過,

希望:偷窺着雙目,拳頭緊握,

踉蹌在泥濘中。主啊!制止這場戰爭吧。

沙遜善於書寫戰士內心的聲音,例如《對戰爭經驗的抑制》(Repression of War Experience),士兵失陷於瘋狂的心理狀態,而《入睡》(Falling Asleep)就帶有平緩語調的抒情。

沙遜的朋友格雷夫斯也是戰爭詩人,軍階上尉,他一度在戰事中受重傷,與沙遜一同在被徵用的牛津大學薩默維爾學院療養。上篇已提及格雷夫斯為沙遜辯護一事,在此不重複了,而由於沙遜,格雷夫斯和奧雲也成為朋友。

本來格雷夫斯被調派到戰場作戰,意料不到的是1918年西班牙流感疫潮爆發,格雷夫斯也受感染,結果提早終止軍人生涯。然而,戰爭已為格雷夫斯留下身心創傷,1957年發表的詩作《鏡中的臉》(The Face In The Mirror),格雷夫斯以自嘲的筆觸對鏡描述自己,這是王佐良的譯筆,僅錄第一節:

受驚似的灰色眼睛,精神散漫,

從大而不勻的眼眶向外觀看,

一條眉毛耷拉着,

下面皮膚裏還藏着一塊彈片,

舊世界打過仗的愚蠢紀念。

1917年在前線進退:羅森堡

羅森堡與上述的戰爭詩人有點不一樣。

羅森堡(1890-1918)是猶太人,他也是畫家詩人,他在戰時的軍階只是卑微的二等兵(private)。

在青少年時期,羅森堡當雕刻師的學徒,並對視覺藝術和詩都有興趣。21歲時他得到贊助,到斯萊德藝術學院(Slade School of Fine Art)學習。22歲就出版了詩集《夜與日》(Night and Day),但浪漫派詩人濟慈的影響太明顯了,羅森堡還未找到自己的聲音。由於身患慢性支氣管炎,羅森堡在1914年到南非居住,1915年回英國,出版詩集《青年》(Youth)並且應徵入伍從軍。1916年走上前線,並寫下《天明在戰壕裏》(Break of Day in the Trenches),這是楊憲益的譯筆:

夜的黑暗漸漸消滅了,

這還是那古老的時間。

有活東西跳到我手上,

是一個滑稽的小老鼠。

當我摘戰壕上罌粟花,

來插在我耳後的時候。

小東西,他們會槍斃你,

如果他們知道你的同情,

天知道,你還反對什麼。

你接觸了英國人的手,

也許再觸德國人的手,

無疑的,不久如你高興,

你會走過中間的草地。

大概你自己心裏好笑,

經過明眸,健碩的身體,

他們活的希望比你少,

為殺戮的一念所牽制,

在大地的腹中臥藏着,

在被戰爭蹂躪的田野,

你在我眼裏看見什麼?

當鋼片與火焰狂叫着,

由天空中擲來的時候。

怎樣的戰慄?怎麼心悸?

在人脈搏裏的紅罌粟,

時時的落下,落下,落下。

只我耳邊的還是無恙,

沾了一點灰,有一點白。

《天明在戰壕裏》是羅森堡當下的戰爭體驗,全詩以小老鼠和罌粟花兩個意象牽引,小老鼠游走於英德兩軍的戰壕和中間的草地,是詩人觀察、議論和想像的切入點,甚至說話的對象(以鼠為對象,可見小兵的孤獨無奈)。詩的結尾回到插在詩人耳後的罌粟花,也許是紅色如人血,所以在人脈搏裏,不斷落下如生命的流逝,而詩人耳後的罌粟花安然,只是沾了灰,有點白,收結得實在出色:戰壕的土兵何嘗不是沾了灰燼?何嘗不是面容蒼白?

1917年,羅森堡生病,但也不斷被調動,羅森堡捱不住,進了醫院,年底出院又回到兵團。1918年4月1日,羅森堡在前線陣亡。

從奧雲、沙遜和羅森堡的詩,我們看到戰場的慘烈之外,也聽到戰士內心的聲音。

葉芝的歐戰時期詩歌

愛爾蘭大詩人葉芝在〈《牛津現代詩選》序〉中,表達了自己的詩觀。回望一次大戰之時,葉芝有沒有寫過跟戰爭相關詩歌呢?當然有,以下是兩個例子。

葉芝的詩集《庫爾的野天鵝》(The Wild Swans at Coole)初版於1917年,1919年出版修訂本,這本詩集代表了葉芝的中期創作,相對於早期的浪漫唯美,以至與麗思(Georgie Hyde Lees)結婚後傾向的神秘主義,《庫爾的野天鵝》的詩作多少是關懷現實、質樸平實的。

詩集中有兩首關於戰爭的名作,包括《有人要我寫戰爭的詩》(On being asked for a War Poem)和《愛爾蘭一空軍預感死亡》(An Irish Airman Foresees His Death)。其中《愛爾蘭一空軍預感死亡》入選《牛津現代詩選》。

《有人要我寫戰爭的詩》寫於1915年即戰事初段,葉芝應作家亨利詹姆斯(Henry James)的邀約,為伊迪絲華頓(Edith Wharton)主編、多人合著的《無家可歸的人》(The Book of the Homeless)寫一首詩,希望為一次大戰中流離失所的平民籌款。

葉芝的詩作初稿題為《致一個朋友,他要求我在他給中立國的宣言中簽名》(To a friend who has asked me to sign his manifesto to the neutral nations),但寄給亨利詹姆斯時已改題為《保持沉默的理由》(A Reason for Keeping Silent),開頭更有題記:「關於戰爭,這是我曾經或將來的唯一作品,所以我希望它看起來不會不適合。」直到收入《庫爾的野天鵝》,詩題又改為《有人要我寫戰爭的詩》,顯然,葉芝是經過思量,略為改變了態度,從一開始的拒絕,到保持沉默的審慎,再到客觀的說明,以下是余光中的譯筆:

我想在我們這時代,一個詩人

最好將自己的嘴閉起,事際上,

我們也無能將政治家糾正;

詩人管別人的事已夠多,又想

討好少女,在她睏人的青春,

又想取悅老叟,在冬日的晚上。

《有人要我寫戰爭的詩》有葉芝中期詩作的直白,他明白詩人於戰事根本無助,但也間接諷刺政治家的錯誤。詩人要寫的是生活(如青春的浪漫),為人生而寫詩抒情,而不必為戰爭寫詩,《有人要我寫戰爭的詩》的幽默感,甚至與〈《牛津現代詩選》序〉的觀點呼應:在偉大的悲劇中,對要死的人來說悲劇是快樂。葉芝認同的不是自溺於死亡和悲劇,而是以另一種態度(包括幽默感)去克服死亡和悲劇,實在令我想到黑色喜劇片《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)。

隨着一次大戰轉入慘絕人寰的廝殺,悲劇真的發生了,又怎麼辦呢?

《愛爾蘭一空軍預感死亡》寫於戰事末段的1918年。葉芝的朋友葛瑞格里(Robert Gregory),是愛爾蘭劇作家葛瑞格里女士(Lady Gregory)的獨子,因葛瑞格里少校加入英國皇家空軍,戰時在意大利陣亡。葉芝寫了多首關於他的詩作,包括最著名的《愛爾蘭一空軍預感死亡》,以下是傅浩的譯筆:

我心知我將逢厄運

在頭頂上雲天之間;

我與交戰者並無怨恨,

對所捍衛者亦無愛戀;

我的故鄉在基爾塔坦,

那裏的窮人是我同胞,

輸贏於他們並無損減,

也不會使他們生活更好。

使我參戰的不是法律或義務,

也不是大人物或歡呼的群眾,

驅我捲入這喧囂的雲霧

是一股寂寞的愉快衝動;

我回想一切,在心中權衡;

將來的歲月似毫無意義,

毫無意義的是以往生命,

在這生死瞬間二者輕重同一。

葉芝以獨白的方式,表達一個愛爾蘭空軍預感自己死亡,由於葛瑞格里是朋友,又是愛爾蘭人,葉芝與戰爭的距離感大大減少了。然而,詩中愛爾蘭空軍與戰爭的距離感,卻是顯而易見。

詩中愛爾蘭空軍在縹緲的雲間,但詩作並沒有寫眼前的戰况,而是進入人的命運與內心世界,愛爾蘭空軍不仇恨敵人,也不眷戀歐洲大陸的平民百姓,空軍重視的只是愛爾蘭民族身分和家庭,詩中的基爾塔坦,正是葉芝和葛瑞格里女士一家所在,而戰爭的結果對愛爾蘭人而言,無益也無損。

空軍甚至說不為法律、責任、大人物、群眾而戰,空軍內心由於有股歡快的寂寞衝動,就成為了空軍。空軍思前想後,過去與未來的歲月都是虛度,生和死都是一樣。

葉芝的詩反映了一點,就是除了愛爾蘭民族主義外,他面對戰爭、百姓、生命等等,都感到虛無,一無肯定,詩中的人生哲理意味,就是個人的命運,面對死亡前的虛無。

值得了解的是,葉芝相信消極的苦難不是詩歌的主題,那麼《愛爾蘭一空軍預感死亡》是不是自相矛盾呢?但綜觀全詩,葉芝的關注不是苦難,態度也不是消極,甚至愛爾蘭空軍是積極的迎向戰爭苦難,空軍參加戰事是由於歡快的寂寞衝動,這就是人生的本質,當中帶有矛盾(既歡快又寂寞),又具有生命的衝動意志。

詩的結尾充滿哲思,而這一切就是人自己的命運:人在時間之中,一切都是虛無,毫無意義,對於這樣的生,未來的歲月像虛度;對於這樣的死,過去的歲月像虛度。沒有比當下的生和死,更加輕重同一,更加平衡。由於生命沒有意義,死亡也被超越了,生和死在當下才有衡量一切的大意義。

葉芝的傑作《愛爾蘭一空軍預感死亡》,正是將戰爭詩歌推向哲理的境界,從中甚至有一些存在的况味,與羅森堡、奧雲、沙遜的詩,是完全不同的進路。

