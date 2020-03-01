星期日文學‧干戈如疫：續談戰地前線上的幽暗與死亡

1917年冬天的前線：再說奧雲

其中，奧雲（1893-1918）是一次大戰中的代表詩人，前文已說他遇上沙遜的往事，以下說說他對宗教的依違。奧雲早年是虔誠的基督徒，1911年他未能申請獎學金入讀倫敦大學，曾擔任教區牧師的助理，可是由於教區無心於幫助貧窮百姓，關心社會問題的奧雲，對教會不再抱有幻想，對文學的熱情也甚於宗教。1913年，奧雲回家休養半年多，就在9月中到了法國波爾多擔任英語教員，戰事一起，奧雲返回英國，但他沒有立刻入伍，直至1915年才被徵召從軍，並在1917年遇上沙遜。

奧雲的一些詩作將戰爭意象和宗教意象，平行推進，互相抗衡，而此時奧雲的宗教信仰因戰爭而面臨危機。在1918年的詩作《暴露》（Exposure）中，奧雲寫下1917年冬天在前線的所見所感，詩中表達對上帝的懷疑，也運用了奧雲詩作的一些主題，如The Twentieth Century in Poetry一書的歸納：身心俱殘，士兵如苦命人、鬼魂和入眠者，節錄結尾如下，這是楊憲益的譯筆：

慢慢的魂回家，瞥見將滅的火，

有殘燼點綴。蟋蟀在那裏鳴着。

老鼠們嬉戲着，房子是它們的。

門窗都關起，把我們關在外面。

魂回到將死的身體

因相信這樣，才有溫暖的爐火，

才有陽光，在幼兒，田地，果實上

我們怕上帝所賜的春天死去，

所以臥待不怨，所以生在世上。

因上帝的愛要死了。

今夜嚴霜將降在我們的面上，

使許多人的手與額凍僵，皺縮。

埋屍首的人，手裏拿着鋤和鏟，

經過舊識的臉，暫停，眼結成冰。

可是前線還是無事。

雖然奧雲的詩作出色，但也不是人人認可。1936年葉芝（W. B. Yeats）編輯的《牛津現代詩選》（The Oxford Book of Modern Verse 1892-1935），奧雲詩作全部落選，事實上葉芝排拒戰爭詩作，因為他認為「消極的苦難不是詩的題材」（passive suffering is not a theme for poetry）。葉芝甚至在給朋友的書信中說：「——我認為奧雲連擱在一個鄉下報紙的詩歌欄裏也不配——我不知道——別人會把他最糟同時也最出名的詩放在大英博物館的一個玻璃櫃裏。他完全是血、污泥和嚼剩的甘蔗——」

吳興華在書評〈兩本關於葉芝的書〉中，迻譯了上面葉芝的一番話後，也為奧雲抱不平說：「這種不公平的論調是無法恕免的，葉芝願意不願意選戰爭詩人的作品，那是他個人的事。但是他不應該拒絕給歐文（作者按：即奧雲）一個『詩人』（有許多人一定要說『偉大的詩人』）的頭銜。」

戰爭與流感：沙遜和格雷夫斯

沙遜（1886-1967）與奧雲不同，他是戰爭的倖存者，在戰後寫下自傳體小說《佐治舍斯頓回憶錄》（The Memoirs of George Sherston）三部曲。沙遜也有不少出色的詩作（以下兩首沙遜作品是周強的譯作，見於王佐良主編的《英國詩選》），例如十四行詩《夢幻者》（Dreamers），詩中有不少一次大戰詩人常用的戰壕意象，戰士的外在慘酷經驗與內在希望，在詩中表露無遺，這是最後六行：

我看見他們在污穢的塹壕遭耗子齧噬，

在坍破的戰溝裏任憑雨浸澆，

卻於彈丸蝙蝠間夢懷着昔日，

他們渴求重溫小小的爭吵、

公假日和電影，再乘火車去辦公室，

可又被這所有絕望的希冀譏嘲。

另一首《進攻》（Attack）也是勝於戰地所見的實感，幾乎包羅了戰爭詩人常用的所有意象：煙霧濃烈，處處彈痕，還有坦克和炮火，而戰士跌跌撞撞衝上前線，最後才寫出戰士內心的呼聲：O Jesus, make it stop!這是最後五行：

行行灰色、怨怒的面孔帶着恐懼，

離開戰壕，翻上塹溝壕叉，

而手腕上時光滴答盲然又匆匆地流過，

希望：偷窺着雙目，拳頭緊握，

踉蹌在泥濘中。主啊！制止這場戰爭吧。

沙遜善於書寫戰士內心的聲音，例如《對戰爭經驗的抑制》（Repression of War Experience），士兵失陷於瘋狂的心理狀態，而《入睡》（Falling Asleep）就帶有平緩語調的抒情。

沙遜的朋友格雷夫斯也是戰爭詩人，軍階上尉，他一度在戰事中受重傷，與沙遜一同在被徵用的牛津大學薩默維爾學院療養。上篇已提及格雷夫斯為沙遜辯護一事，在此不重複了，而由於沙遜，格雷夫斯和奧雲也成為朋友。

本來格雷夫斯被調派到戰場作戰，意料不到的是1918年西班牙流感疫潮爆發，格雷夫斯也受感染，結果提早終止軍人生涯。然而，戰爭已為格雷夫斯留下身心創傷，1957年發表的詩作《鏡中的臉》（The Face In The Mirror），格雷夫斯以自嘲的筆觸對鏡描述自己，這是王佐良的譯筆，僅錄第一節：

受驚似的灰色眼睛，精神散漫，

從大而不勻的眼眶向外觀看，

一條眉毛耷拉着，

下面皮膚裏還藏着一塊彈片，

舊世界打過仗的愚蠢紀念。

1917年在前線進退：羅森堡

羅森堡與上述的戰爭詩人有點不一樣。

羅森堡（1890-1918）是猶太人，他也是畫家詩人，他在戰時的軍階只是卑微的二等兵（private）。

在青少年時期，羅森堡當雕刻師的學徒，並對視覺藝術和詩都有興趣。21歲時他得到贊助，到斯萊德藝術學院（Slade School of Fine Art）學習。22歲就出版了詩集《夜與日》（Night and Day），但浪漫派詩人濟慈的影響太明顯了，羅森堡還未找到自己的聲音。由於身患慢性支氣管炎，羅森堡在1914年到南非居住，1915年回英國，出版詩集《青年》（Youth）並且應徵入伍從軍。1916年走上前線，並寫下《天明在戰壕裏》（Break of Day in the Trenches），這是楊憲益的譯筆：

夜的黑暗漸漸消滅了，

這還是那古老的時間。

有活東西跳到我手上，

是一個滑稽的小老鼠。

當我摘戰壕上罌粟花，

來插在我耳後的時候。

小東西，他們會槍斃你，

如果他們知道你的同情，

天知道，你還反對什麼。

你接觸了英國人的手，

也許再觸德國人的手，

無疑的，不久如你高興，

你會走過中間的草地。

大概你自己心裏好笑，

經過明眸，健碩的身體，

他們活的希望比你少，

為殺戮的一念所牽制，

在大地的腹中臥藏着，

在被戰爭蹂躪的田野，

你在我眼裏看見什麼？

當鋼片與火焰狂叫着，

由天空中擲來的時候。

怎樣的戰慄？怎麼心悸？

在人脈搏裏的紅罌粟，

時時的落下，落下，落下。

只我耳邊的還是無恙，

沾了一點灰，有一點白。

《天明在戰壕裏》是羅森堡當下的戰爭體驗，全詩以小老鼠和罌粟花兩個意象牽引，小老鼠游走於英德兩軍的戰壕和中間的草地，是詩人觀察、議論和想像的切入點，甚至說話的對象（以鼠為對象，可見小兵的孤獨無奈）。詩的結尾回到插在詩人耳後的罌粟花，也許是紅色如人血，所以在人脈搏裏，不斷落下如生命的流逝，而詩人耳後的罌粟花安然，只是沾了灰，有點白，收結得實在出色：戰壕的土兵何嘗不是沾了灰燼？何嘗不是面容蒼白？

1917年，羅森堡生病，但也不斷被調動，羅森堡捱不住，進了醫院，年底出院又回到兵團。1918年4月1日，羅森堡在前線陣亡。

從奧雲、沙遜和羅森堡的詩，我們看到戰場的慘烈之外，也聽到戰士內心的聲音。

葉芝的歐戰時期詩歌

愛爾蘭大詩人葉芝在〈《牛津現代詩選》序〉中，表達了自己的詩觀。回望一次大戰之時，葉芝有沒有寫過跟戰爭相關詩歌呢？當然有，以下是兩個例子。

葉芝的詩集《庫爾的野天鵝》（The Wild Swans at Coole）初版於1917年，1919年出版修訂本，這本詩集代表了葉芝的中期創作，相對於早期的浪漫唯美，以至與麗思（Georgie Hyde Lees）結婚後傾向的神秘主義，《庫爾的野天鵝》的詩作多少是關懷現實、質樸平實的。

詩集中有兩首關於戰爭的名作，包括《有人要我寫戰爭的詩》（On being asked for a War Poem）和《愛爾蘭一空軍預感死亡》（An Irish Airman Foresees His Death）。其中《愛爾蘭一空軍預感死亡》入選《牛津現代詩選》。

《有人要我寫戰爭的詩》寫於1915年即戰事初段，葉芝應作家亨利詹姆斯（Henry James）的邀約，為伊迪絲華頓（Edith Wharton）主編、多人合著的《無家可歸的人》（The Book of the Homeless）寫一首詩，希望為一次大戰中流離失所的平民籌款。

葉芝的詩作初稿題為《致一個朋友，他要求我在他給中立國的宣言中簽名》（To a friend who has asked me to sign his manifesto to the neutral nations），但寄給亨利詹姆斯時已改題為《保持沉默的理由》（A Reason for Keeping Silent），開頭更有題記：「關於戰爭，這是我曾經或將來的唯一作品，所以我希望它看起來不會不適合。」直到收入《庫爾的野天鵝》，詩題又改為《有人要我寫戰爭的詩》，顯然，葉芝是經過思量，略為改變了態度，從一開始的拒絕，到保持沉默的審慎，再到客觀的說明，以下是余光中的譯筆：

我想在我們這時代，一個詩人

最好將自己的嘴閉起，事際上，

我們也無能將政治家糾正；

詩人管別人的事已夠多，又想

討好少女，在她睏人的青春，

又想取悅老叟，在冬日的晚上。

《有人要我寫戰爭的詩》有葉芝中期詩作的直白，他明白詩人於戰事根本無助，但也間接諷刺政治家的錯誤。詩人要寫的是生活（如青春的浪漫），為人生而寫詩抒情，而不必為戰爭寫詩，《有人要我寫戰爭的詩》的幽默感，甚至與〈《牛津現代詩選》序〉的觀點呼應：在偉大的悲劇中，對要死的人來說悲劇是快樂。葉芝認同的不是自溺於死亡和悲劇，而是以另一種態度（包括幽默感）去克服死亡和悲劇，實在令我想到黑色喜劇片《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）。

隨着一次大戰轉入慘絕人寰的廝殺，悲劇真的發生了，又怎麼辦呢？

《愛爾蘭一空軍預感死亡》寫於戰事末段的1918年。葉芝的朋友葛瑞格里（Robert Gregory），是愛爾蘭劇作家葛瑞格里女士（Lady Gregory）的獨子，因葛瑞格里少校加入英國皇家空軍，戰時在意大利陣亡。葉芝寫了多首關於他的詩作，包括最著名的《愛爾蘭一空軍預感死亡》，以下是傅浩的譯筆：

我心知我將逢厄運

在頭頂上雲天之間；

我與交戰者並無怨恨，

對所捍衛者亦無愛戀；

我的故鄉在基爾塔坦，

那裏的窮人是我同胞，

輸贏於他們並無損減，

也不會使他們生活更好。

使我參戰的不是法律或義務，

也不是大人物或歡呼的群眾，

驅我捲入這喧囂的雲霧

是一股寂寞的愉快衝動；

我回想一切，在心中權衡；

將來的歲月似毫無意義，

毫無意義的是以往生命，

在這生死瞬間二者輕重同一。

葉芝以獨白的方式，表達一個愛爾蘭空軍預感自己死亡，由於葛瑞格里是朋友，又是愛爾蘭人，葉芝與戰爭的距離感大大減少了。然而，詩中愛爾蘭空軍與戰爭的距離感，卻是顯而易見。

詩中愛爾蘭空軍在縹緲的雲間，但詩作並沒有寫眼前的戰况，而是進入人的命運與內心世界，愛爾蘭空軍不仇恨敵人，也不眷戀歐洲大陸的平民百姓，空軍重視的只是愛爾蘭民族身分和家庭，詩中的基爾塔坦，正是葉芝和葛瑞格里女士一家所在，而戰爭的結果對愛爾蘭人而言，無益也無損。

空軍甚至說不為法律、責任、大人物、群眾而戰，空軍內心由於有股歡快的寂寞衝動，就成為了空軍。空軍思前想後，過去與未來的歲月都是虛度，生和死都是一樣。

葉芝的詩反映了一點，就是除了愛爾蘭民族主義外，他面對戰爭、百姓、生命等等，都感到虛無，一無肯定，詩中的人生哲理意味，就是個人的命運，面對死亡前的虛無。

值得了解的是，葉芝相信消極的苦難不是詩歌的主題，那麼《愛爾蘭一空軍預感死亡》是不是自相矛盾呢？但綜觀全詩，葉芝的關注不是苦難，態度也不是消極，甚至愛爾蘭空軍是積極的迎向戰爭苦難，空軍參加戰事是由於歡快的寂寞衝動，這就是人生的本質，當中帶有矛盾（既歡快又寂寞），又具有生命的衝動意志。

詩的結尾充滿哲思，而這一切就是人自己的命運：人在時間之中，一切都是虛無，毫無意義，對於這樣的生，未來的歲月像虛度；對於這樣的死，過去的歲月像虛度。沒有比當下的生和死，更加輕重同一，更加平衡。由於生命沒有意義，死亡也被超越了，生和死在當下才有衡量一切的大意義。

葉芝的傑作《愛爾蘭一空軍預感死亡》，正是將戰爭詩歌推向哲理的境界，從中甚至有一些存在的况味，與羅森堡、奧雲、沙遜的詩，是完全不同的進路。

文//鄭政恆

圖//網上圖片

編輯//關曉陽

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