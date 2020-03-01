圖文城市：復仇之門已經打開！

【明報專訊】在香港很難找到塗鴉，這跟香港人主流愛守規矩愛秩序的意識有關，也是香港政府對街道管理過嚴的反應。記得2014年的佔領運動，有人用Memo紙貼連儂牆（特點是可移除不留痕迹），有人用粉筆在天橋上畫塗鴉，甚至示威者當中出現塗鴉清潔隊，因為當時的和理非（所謂和平理性非暴力的示威者）相信政府是可理性對話的對象，不想給公眾一種暴力及犯法的印象。進入2019反送中運動以來，香港人經過100萬人、200萬人和無數次上街遊行，政府仍違背民意堅決不肯回應市民的五大訴求，當7.1抗爭者攻入立法會，在議會大廳用黑漆噴上「是你教我們和平遊行是沒用的」，之後再噴黑香港區徽……自始塗鴉就噴滿香港街頭巷尾：「五大訴求缺一不可！」「黑警還眼！」「黑警死全家！」「沒有暴徒只有暴政！」而且，隨着鎮壓的暴力不斷升級，由當初寫「香港人加油！」到「香港人反抗！」街上更出現「香港人報仇」的字句！然後，馬路、商場、車站和政府建築物都噴滿塗鴉，字句就是反政府的口號，數字像暗號，於是香港變成一個由數字塗鴉寫成的城市。