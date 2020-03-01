周日話題：撤回湖北港人 背後的生命政治

信念堅定，信仰虔誠，甚至被人認為有點狂熱的人好像不怕。韓國最近突然確診個案急升，源自一個名為「新天地」的新興基督教會聚會，正統教會稱之為異端，甚至有人直接稱它為邪教。他們很明顯不太理會確診個案與日俱增，直至出現幾百名教友及其親友感染，以及政府干預，才肯停止宗教聚會。另一個例子是韓國基督教總聯合會代表會長牧師全光勳領導的「文在寅下台泛國民鬥爭本部」，他們不聽政府勸喻，仍然於22及23日舉行集會，有參與者說一點也不怕，說是「帶着必死的決心出來的」。當然，更令人震驚的是中東地區如伊朗，仍然有不少人朝聖，不懼當地極高的死亡率。

西方社會歷史學家說，現代歷史就是（基督教）信仰退化成個人事務的歷史，歐洲在18世紀後幾乎再沒有宗教戰爭，政教也分離。上帝已死，取而代之的是個人主義、民族認同、國家意識、革命思想等等，世俗政治與文化雖然也有狂熱時刻，但終究是非常態，日常的生活，是現代科技、科層體制、資本主義經濟、文化工業打造的平和及沉悶的理性秩序。所以，從事聖戰的伊斯蘭原旨主義者總讓我們這類俗人害怕，無法理解，甚至覺得是全球大患。有人不太理會公共衛生、防疫措施，忠於自己信仰生活及宗教儀式的人，相信神的國度等着他們，我們這些戴着口罩的俗人覺得他們不太正常。

世俗社會裏神不在中心，人彷彿才是，但是，不要誤會我們已昂然進入高舉人權的年代，真正深入現代社會骨髓的，是圍繞着個體生命及人口的管治及意識，公共安全成為現代人的宗教，我們覺得它比神可靠，法國哲學家傅柯稱之為生命政治，這也是公共衛生知識進步的基礎。它比我們常說的普世價值更普及，口裏否定西方普世價值的中共也不能例外。今年一月中前，中央至地方官僚還想大事化小，能僥倖地把病毒及傳染病瞞過去，最後也不得不在手忙腳亂中應付驚人疫情。

生命政治並不是人道主義，不是以人為本，它關心的是個體與人口的正常與病態，發展與變異，人口不單是一個統計學對象，它還是一個種族或族群化的集體，時刻害怕病變與死亡，要保衛社會群體安全，排除、監視、界定、改造偏差者，對社會進行規範。對此，傅柯甚至稱之為內部種族主義，意圖不斷純化一個無法純化的社會。

遇上傳染病，生命政治的第一個反應是邊界控制，防堵有問題的人群越界，這既符合醫學衛生，也脗合群眾的恐懼，有很大的正當性。可是，社會不是醫院診所，有更複雜的空間與社會關係，有種種非醫學因素混在其中，有隱蔽複雜的等差秩序，儼如族群統治。

台灣武漢撤僑的爭議是個明顯例子。在日趨惡化的兩岸政治中，「陸配」（中華民國國籍的大陸配偶）及「陸配子女」的身分受質疑，執政民進黨中有人指他們不該在優先名單上。甚至有少數人認為，他們根本不是「僑」，不應特別接他們回台灣。亦有指控第一班包機上既有大陸「加塞」的乘客，又有一名確診者，懷疑大陸故意把病毒放進來，形容為「木馬屠城」。至於那名負責協調包機的國民黨中央委員徐文正，竟然也被人向法院告發違反「反滲透法」。至今撤僑問題還在吵鬧之中膠着，早幾天讀到朋友王智明教授與黃文倩教授呼籲「救無別類」，反對「別以防疫包裝歧視」，我深表認同之餘，他們只是空谷足音，人權呼聲遭人譏議為不着邊際的高調。

不受關注的湖北港人

比起台灣那邊的吵鬧，香港就着撤回湖北港人卻相對寧靜得多，但也靜得有點奇怪。輿論最初只聚在「封關」二字。我試過去搜尋新聞關鍵詞，過去一個半月以來，「封關」是最常出現的關鍵詞之一，共有3000多篇新聞或評論，我查過Google trend也有類似情况，這當然因為2月初的醫護工會罷工提出訴求，防堵北面來的病毒，威脅我們的醫療系統，才是公眾及媒體心繫所在。近3000位的湖北港人，因為大陸政府封城，困在最接近病毒爆發的中心，又缺乏醫療支援及物資支援，但在相當長時間裏，他們求救的聲音卻沒有得到相應的關注。在公眾的認知中他們是模糊的，我們每天在媒體上看到武漢及湖北等地的凶險情况，想着的是政府何時封關，以及家中是否有足夠口罩及漂白水，奉行高築牆廣積糧原則，卻沒有太多人想到那些遙遠的「港胞」。我也搜尋過，包含「湖北港人」、「武漢港人」的新聞加起來，只有300多篇（是「封關」的十分之一），還是近兩周才增加的。

港人與港人的分隔

並不是沒有人呼籲政府包機接人，但在最初只是零星報道及網上關注，1月底，田北辰與譚文豪可能是最早提出要求的政治人物，2月10日左右，有公民黨的聲明，以及區諾軒撰文批評政府。接着，建制派政黨也漸漸開始跟着政府步伐，提出有序地接他們回港。這種難得的壓力與共識來得遲，也相當脆弱。其實，早有少數本土意識高漲的小團體及網媒評論人公開反對政府接載湖北港人回來，以免加重本地醫療負擔，增加社區爆發風險。有台灣的前車，我相信，如果包機回來的人有確診個案，又或有些所謂可疑的港人身分，情况肯定又會再反覆。

政府拖了個多月才籌劃包機接走港人，有人批官員發夢，慢十拍，我相信，內裏除了衛生安全考量，也有許多不大見得光的理由，涉及中港之間的齷齪尷尬的關係，不管如何，林鄭政府都是活該捱罵的。政府固然反應慢，但我們社會（包括我自己）的反應又何嘗不是慢熱？我以為經去年一役，香港共同體意識高漲，香港人落難他方，我們應該眾志成城要救人於危難，但很明顯，我是過於天真。碰上疫情，許多人心裏想到的是內外有別，區分、區隔內外人群才最重要。在香港城內，還有不少人大聲反對集中管理的隔離檢疫中心設在家門附近，鄰避意識極強，對在湖北坐困愁城的港人，許多人即使開不了口拒人於千里之外，也不會安心讓人回來。甚至遠方求救的港人一時間也顯得並不那麼「香港人」。我在某網上論壇看到人說，「湖北港人」竟然回去大陸探親，甚至長居武漢，算「港人」嗎？留在大陸做「支那人」好了！就如台灣人的陸配或有陸配的台灣人一樣，他們的族群屬性、公民資格都要被大打折扣。

世俗社會似乎是安全得多，防治傳染病的能力也的確較高，但沒有神的光照，靠着剎那榮光，我們不一定得到救贖。不幸成為被區隔的人群，更會時刻感到心寒。

文//葉蔭聰

編輯//陳志暘

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