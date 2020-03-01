一場肺炎，全港停課，網上教學成為潮流，Zoom軟件也成為潮語。我在大學教書，全校師生短時間要學識用這軟件，已開課兩周。其獨特之處在於可實時讓多人視像通話，同步分享個人電腦屏幕。大學在一天之內，可以進行過千場Zoom課堂，這陣子應該是歷史上最大型的網上教學社會實驗。去年11月，因為反修例事件學校也停課，Zoom在香港下載數字達每月6萬，是年初的十倍。

近來除了賣口罩、搓手液發市之外，電腦商場也在悶聲中發大財。我走進深水埗高登，準備買webcam，貨品被鎖在玻璃櫃裏，外面寫着：「冇貨有市！」還逆市加價呢。老闆娘說，以往一個月賣10隻，現在一星期賣幾百隻，農曆年後幾次補貨，有相信是老師的人一次過掃走20隻，手快有手慢冇。Webcam有兩種，一種賣500元，一種賣200元。有什麼分別？老闆娘答：「500蚊係高清，200蚊係低清。」

我掙扎了一陣，選了高清，旁邊的中年男人買了低清。我問他，你是老師？他答：「我是家長，幫個仔買。」一切明白。老闆娘加多腳：「做老師要影自己畀人睇，當然高清好；做學生睇老師，低清就夠。」

完美解釋了「老師vs.學生」在鏡頭使用上的差異。我訪問了十來個家長、中學和大學老師，得出的結論是，小學生童心未泯，很願意開鏡頭讓同學見到自己；中學生及大學生，除非同學之間本身互相熟悉，一般不會開鏡頭讓人看到自己的家，雖然有虛擬背景可選，但露臉也會覺尷尬。按咪高峰講嘢，又擔心太出位。於是最喜歡在chatroom打字回應。

仔女上緊堂 阿媽叫飲湯

大學secrets專頁，這陣有不少關於屋企人闖入虛擬課堂的笑話。「阿媽亂入」係常態，上緊堂嘅阿仔阿女，阿媽入來叫佢飲湯，問佢食唔食水餃，給無知弟弟開咪大聲嗌。其實老師都好無奈，有助教的寵物狗和兒子在叫，他要一臉正經講書。我試過在網上教學時，給學生30分鐘，請學生在家觀察一下寫短文，怎知父母叫她吃飯，她真是去了吃飯，還把吃飯的事情寫了出來當作功課遞交。

我也曾受惠於「阿媽亂入」。第一次以Zoom上堂，心情緊張。播了希治閣《觸目驚心》浴室殺人一幕，我問60多個同學：「有冇嚇親屋企人？」有學生留言：「我阿媽睇得好開心。」獲得伯母認證，老師當堂安樂晒。據聞有中學體育老師開鏡頭教學生跳舞，有阿媽阿爸一齊跳埋一份，「仲扮氣喘𠻹」，體育老師一眼就睇得出啲戲太屎。

教學，從來都涉及演的部分，今次Zoom還附送美顏軟件，世界難撈，虛擬演出，戲假又要情真。

大學教體育課的同事，已經開始網上教學。打籃球點上網教？暫時可以，花多點時間談球例，講攻略，指導同學做體能鍛煉。學生未必肯自拍做運動的片上載，老師先犧牲自己，自拍短片解釋體能運動注意事項，一時個個老師變咗YouTuber，KOL，靚仔靚女口齒伶俐有着數。

播片的時候，老師的樣子會縮成一個小方格，我諗起日本綜藝節目「畀反應」的畫面處理。摸着石頭過河，如果遲點沒法復課，大學體育館已經設置多角度鏡頭，阿sir可以實時入波畀學生睇，大家記住到時畀啲掌聲。

學生不願開鏡頭說話，網上那種黑洞式安靜很可怕。我講了笑話，連學生偷笑聲也聽不到。那種感覺不舒服，我想起警署認犯人的單面玻璃鏡，我畀人睇，我卻睇唔到人哋。在大學，我們崇尚自由，好難強制大家開鏡頭，老師雖然有權關掉自己鏡頭，但溝通變成純語音，又廢了Zoom的意思。最有趣係，稍後我會在課堂教「凝視理論」，誰有權窺看誰，當中包含了權力隱義，今次Zoom發揮得淋漓盡致。

我的一個朋友社工系老師莫慶聯，在大專教授社工課程，課前他發了信息給同學，希望大家開鏡頭，坦誠相見：「我明白在這個虛擬世界，（開鏡頭）這期望可能有點outdated。但社會工作訓練，很強調面對面接觸及掌握。當然互相信任的關係，才是令互相開放自己的心扉去面對對方。我不介意你穿著睡衣及食緊東西去參與討論。因為這才是真實的狀態。」同學反應甚佳，紛紛在網上向老師同學露臉。後來我有機會參與一次同學都開鏡頭的課堂，即使同學坐姿懶洋洋，但只要偶爾向我報以點頭微笑，也讓我感到有人回應，舒泰多了。

基層學生 軟件硬件追唔上

自從有一間收生以中產學生為主的直資中學接受傳媒訪問，表示能以Zoom根據原定時間表上堂，音樂堂、體育堂都得，引發了一場全港中小學模仿大賽。有教Band 3基層學校的老師大吐苦水，指網上教學明顯有「階級差異」，全班30個學生，只有一半人的父母擁有notebook，草根家庭的中學生，只會擁有低階手機，而學生掌握的輸入法不利打長篇文章，做不到即場以電腦檔交功課。

對基層學校，所謂「網上交功課」，只是把手寫文字拍攝照片發送給老師，即使以Scanner應用程式修訂過，但要從那些暗黑低清照片中找尋文字，看到老師眼部工傷。大學層次的文字輸入法，基層中學生不掌握：「始終，公開試是用紙筆呈交，你訓練學生打字，又怕他們忘記如何執筆寫字。」那邊廂，中產中學人人擁有一部iPad，中一學生已經掌握用Google Doc軟件。

至於Zoom，這名Band 3學校老師說：「我們做Zoom課堂，能夠出現的學生不到一半，初中參與度更差，但我們老師都要照教，好像對住空氣教書。講到網上教學好似能夠打破咗空間隔膜，和真實課堂一樣，那是沒可能。實體課堂裏，同學之間互動，一起完成一件事，我能夠走到學生身邊指導。對基層學生，網上教學無論軟件硬件都追唔上。」

校內有不少基層學生的伍少梅中學校長李建文說，有些家庭孩子多，幾個小孩分享一部電腦，若要求人人同時上網，兄弟姐妹會爭執，問父母借手機他們也要用來上班。學生自己的手機沒有無限上網數據，本來有免費Wi-Fi提供的公共圖書館又關閉了，於是學校不敢要學生看太多影片，網上教材寧以文字檔案為主。中六學生準備公開試，則以傳統郵寄模擬試卷給學生練習。

打電話關心學生

李校長說：「這段時間，我寧願叫老師做多啲關心工作，打電話慰問一下學生。這個疫情，令學生被困家中，感覺像坐牢，很苦悶。我有些學生仍在內地未回來，有些有學習困難的，面對生活規律改變容易情緒不穩，這段時間在家跟屋企人困獸鬥，更需要多點關心。有些家庭窮得連口罩也沒有，我們會收集口罩給學生，和學生派給有需要的人。」也有些有心人，發起捐贈SIM Card給基層同學。

這一年，給香港教育界史無前例的挑戰，去年有反修例事件，今年有肺炎疫情。其實一間學校的靈魂，未必只在乎教學是否跟得上進度，而是當遇上突發事件，處理手法有沒有愛心，就像一個政府的價值不止在講求GDP，而是面對危難的時候，有沒有攞個心出來，做到急市民所急。

文//譚蕙芸

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao