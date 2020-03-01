香港雖有SARS教訓，但正如區結成醫生在訪問中說，每一場疫症都是新的，面對新冠肺炎，香港以至不少發達國家都顯得愴惶失措，作為防疫大軍的統領，政府有無辦法可以快點反應，平衡各方利弊，將人命以致經濟民生傷亡減至最少？今期我們並訪問了前衛生福利局長楊永強醫生，他特別關注風險溝通的改善。

學生仍然苦悶。這陣子面對面授課被禁止，大中小學師生變相急就章一場網上教學實驗，對教與學都是一大挑戰，可以想像不易討好，（聽聞甚至有人疾呼不如停課，學費回水），也引起老師校長關注貧窮家庭學生的資源不平等問題。財爺新發表的財政預算案對這些家庭來說，人人有錢派要算作好消息，但削減教育和福利開支則無論如何是壞消息了。

在挑戰跨代貧窮問題這座大山上，財爺並沒有超越前任的計算或打算，在一片停頓中更難言什麼拼經濟拼民生主張，他的民望倒是彈起了，他真有運。

編者話//黎佩芬

攝//林若勤

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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